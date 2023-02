Des centaines de travailleurs temporaires dénoncent les délais d’immigration au Manitoba

Depuis au moins deux ans, plusieurs d'entre eux attendent une désignation qui leur permettrait d'accéder à un statut de résident permanent.

Chargé de livraison pour une société installée dans la capitale manitobaine, Dilpleet Singh, peine à obtenir un certificat de désignation de la province pour accéder au statut de résident permanent. J'aime mon travail et je ne veux pas le perdre. J'ai étudié au Québec et j'ai trouvé du travail au Manitoba , lance-t-il.

Dans le cadre du programme de candidats du Manitoba, plusieurs points sont notamment déduits à ceux qui ont étudié ou vécu dans une autre province ou qui ont plus de 21 ans, selon la grille de pointage sur le site web ImmigrateManitoba.  (Nouvelle fenêtre)

Le député néodémocrate Diljeet Brar Photo : Radio-Canada / Prabhjot Lotey

Le député de la circonscription de Burrows pour le Nouveau parti démocratique du Manitoba, Diljeet Brar, a pris parole sur place et a affirmé qu'il y a quelque chose brisé dans ce système, qui doit être amélioré .

On a ces travailleurs qualifiés et on a une pénurie de main-d'œuvre dans tous les secteurs. On doit recruter plus de gens dans notre département d'immigration, pour qu'il n'y ait pas de délais afin que ces demandes soient mieux traitées et que ces gens puissent s'installer de façon permanente ici , soutient M. Brar.

Cette situation a aussi un impact sur l’immigration économique francophone, selon la directrice de l'employabilité au Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba, Salimata Soro.

Pour les candidats qui étaient déjà dans Entrée express [la voie rapide], ça prenait 6 mois pour avoir la résidence permanente. Ça va maintenant jusqu'à 12 mois et ceux qui ne sont pas dans Entrée express, ça va jusqu'à 23 mois. Donc les délais ont doublé , précise-t-elle.

Selon un porte-parole de la province, près de 17 000 candidats à l'immigration ont déclaré leur intérêt pour le Manitoba.

Dans un courriel, il indique que le gouvernement reconnaît qu’il existe un nombre limité d’attributions des désignations pour les travailleurs qualifiés.

Il ajoute que le ministre du Travail et de l'immigration, Jon Reyes, a sollicité plus de ressources de la part du gouvernement fédéral pour résoudre les défis du marché de l'emploi au Manitoba.

Avec les informations de Catherine Moreau, Cedrick Noufele et Ian Froese