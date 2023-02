Fermeture de piscines à Saguenay : un comité réitère sa demande de complexe aquatique

En fin de semaine, des bris ont forcé un arrêt de quelques jours des activités aux piscines de l’École secondaire des Grandes-Marées, à La Baie, et au Foyer des loisirs et de la culture, à Arvida.

Rareté de sauveteurs

De plus, depuis le début de l'année, les bains libres du lundi midi ne sont plus offerts au Cégep de Chicoutimi, faute de sauveteurs.

Avec l'embauche de nouveaux employés, la situation devrait toutefois bientôt revenir à la normale.

On le vit chaque été. N'importe qui qui opère une piscine va vous le dire, des sauveteurs c'est précieux. On en manque, donc c'est toujours un défi, mais on se met à la recherche dès qu'on peut parce que sans sauveteurs on ne peut juste pas ouvrir de bain libre , a indiqué Dominic Arsenau, porte-parole de la Ville de Saguenay.

Un complexe aquatique demandé

Le mois dernier, le Comité de citoyens nageurs a rencontré la Ville de Saguenay pour faire part de ses préoccupations.

Selon ses membres, l’offre de bains libres n'est toujours pas suffisante. Le regroupement maintient l'idée qu'un complexe aquatique pourrait fournir plus d'opportunités à la population pour s'entraîner. Il ajoute qu’un tel complexe pourrait aussi contribuer à réduire la pénurie de sauveteurs.

Jean-Pierre Girard, porte-parole du comité de citoyens nageurs de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada

Plus tu vas offrir d'heures pour des sauveteurs, plus ça va être facile de procéder à du recrutement. Plus il va y avoir de bains libres, plus il y aura de sauveteurs. Puis on aurait une meilleure offre pour la population qui pourrait en profiter davantage , a ajouté Jean-Pierre Girard, porte-parole du comité de citoyens nageurs de Chicoutimi.

Selon la Société de sauvetage du Québec, la pénurie d'employés touche tout le Québec, notamment en raison de la pandémie. Bien que les formations soient de retour, ce n'est pas suffisant. Plusieurs solutions sont avancées par l'organisme, comme le recrutement dans les écoles secondaires et chez les adultes. L'augmentation de bains libres est aussi une bonne idée pour augmenter le nombre de sauveteurs.

Le directeur général de la Société de sauvetage, Raynald Hawkins Photo : Radio-Canada

Il faut augmenter les heures de bains libres pour permettre aux gens de nager. Je ne peux pas m'attarder juste à la formation, je dois venir nager pour réussir mes épreuves. Le plus bel exemple, c’est que tous les candidats au brevet de Sauveteur national doivent nager 400 mètres et faire 16 longueurs de piscine en moins de 10 minutes , a fait valoir pour sa part Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec.

Le comité citoyen de nageurs dit ressentir de l’ouverture de la part de Ville de Saguenay dans le dossier.

D’après un reportage de Béatrice Rooney