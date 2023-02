Dégât d’eau au campus de Carleton-sur-Mer du cégep de la Gaspésie et des Îles

Le bris s'est produit au quatrième étage du bâtiment principal, en début de soirée dimanche.

L’eau a été coupée et quand on fait ça, on ne peut pas accueillir nos étudiants parce que ça nous prend de l’eau et des salles de bains opérationnelles , explique Marie Nowak, responsable des communications au Cégep de la Gaspésie et des Îles.

Des équipes sont à pied d’œuvre depuis dimanche soir pour assécher et sécuriser les lieux. La cause de l’incident et l’ampleur des dégâts causés par l’eau restent encore à déterminer, selon Mme Nowak.

On travaille pour une reprise des activités le plus vite possible , indique Marie Nowak.

Le centre sportif et la bibliothèque demeurent ouverts et accessibles pour tous.