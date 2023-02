Place de l’Ontario : le promoteur défend son mégaspa face à une vague de critiques

En ce début d’année, Therme fait la tournée des médias canadiens pour exposer son projet, qui s’inscrit dans un plan plus large de la province pour donner un nouveau souffle à la Place de l’Ontario. La Ville de Toronto, responsable des approbations de zonage, examine présentement le dossier.

Pour revitaliser la portion ouest du parc, la compagnie Therme a imaginé un large complexe quatre-saisons avec piscines intérieures et extérieures, glissades d’eau, saunas et bains, restaurants, ainsi qu'un centre de physiothérapie. Un projet de 350 millions de dollars environ, auquel les firmes torontoises STUDIO tla et Diamond Schmitt Architects collaborent.

Vue sur une section du complexe aquatique proposé par la compagnie Therme. Photo : Therme Canada

Je crois que ça répond à ce que des millions de familles veulent vivre comme expérience à la Place de l’Ontario. L’occasion d’aller passer une journée au bord de l’eau , lance Mark Lawson, vice-président des communications et relations externes chez Therme Canada. Les jours où la météo est peu clémente, vous aurez la chance de vous asseoir sous un palmier et de lire un livre, par exemple.

La compagnie élabore encore sa grille tarifaire, mais prévoit des billets à partir de 40 $ pour accéder à ses installations.

Therme insiste sur le fait que son projet comprend aussi 12 acres d’espaces publics riverains, autour du complexe aquatique : un parc avec des structures de jeux, des sentiers et une nouvelle plage, de taille comparable à la plage Sunnyside. Les promoteurs promettent également de préserver l’environnement en créant notamment un milieu humide.

Un aperçu des espaces publics proposés à côté du complexe de Therme. Photo : Therme Group

Critiques multiples

Plusieurs aspects du projet ont déjà fait les manchettes et suscité la critique. Entre autres, l’abattage prévu de plus de 800 arbres. Là-dessus, Mark Lawson réplique qu’il s’agit d’un site contaminé . Nous avons affaire à une île qui s’érode et un littoral en fin de vie. Et donc il ne fait aucun doute que des arbres seront affectés, mais nous allons planter des centaines de nouveaux arbres et créer de nouveaux habitats aquatiques , affirme-t-il.

Le projet comprend aussi la construction d’un garage souterrain de plus de 2000 places, financé par la province. Le gouvernement Ford n’a pas précisé les coûts d’un tel stationnement, mais d’autres médias, citant des experts du milieu de la construction, les évaluent à plus de 400 millions de dollars.

Les Ontariens de Thunder Bay à Ottawa en passant par Windsor ont besoin et méritent d'avoir accès à cette destination de classe mondiale. Les arrangements de stationnement seront confirmés après l'évaluation en cours de la Ville de Toronto , écrit une porte-parole de la ministre de l’Infrastructure dans un courriel à Radio-Canada.

Un panneau de la Ville de Toronto qui signale les plans de réaménagement proposés pour la Place de l'Ontario, au 955 boulevard Lakeshore Ouest. Photo : Radio-Canada / Camille Gris Roy

Au-delà des arbres coupés et du mégastationnement, pour Ken Greenberg le problème de base reste la privatisation de ces terres provinciales. Ce designer urbain est membre de l’organisme Ontario Place for All, qui milite pour conserver la vocation publique du site. Il estime que les 12 acres accessibles au public proposés par Therme demeurent marginaux par rapport à l’ampleur du reste du projet.

Le gouvernement de l’Ontario ne veut pas admettre que la Place de l'Ontario, c'est un parc. Ç’a été conçu comme un parc, très spécial, inspiré de l’Expo 67 à Montréal. Deux grands créateurs, l'architecte Eberhard Zeidler, le paysagiste Michael Hough ont créé quelque chose d'exceptionnel, un endroit pour célébrer d'abord la province de l’Ontario.

« Pourquoi mettre une énorme structure avec des palmiers sous verre, qui n'a absolument rien à voir avec l’Ontario, avec le front maritime de Toronto, avec notre environnement, et qui va dominer le paysage et le patrimoine? » — Une citation de Ken Greenberg

M. Greenberg se demande par ailleurs pourquoi le bail entre la compagnie Therme et la province demeure confidentiel. On ne sait pas quelle est la durée du bail, c'est quoi le loyer. Tout ça, c'est en cachette. Pourquoi, puisque c'est des terrains publics?

Image d'archives de la Place de l'Ontario en 1974. Photo : Radio-Canada / Archives

Le gouvernement de l’Ontario, pour créer ce spa, veut que nous, le public, payions pour créer un stationnement, pour préparer le site, pour démolir les arbres. C'est complètement ridicule , soutient-il. Le groupe Ontario Place for All a d'ailleurs demandé à la vérificatrice générale de la province de mener un audit d'optimisation des ressources sur le projet.

Therme Canada n’a pas voulu nous confier les modalités de son contrat. Mark Lawson répond simplement qu’il est conforme aux accords de capital commercial typiques, que la province signerait avec n’importe qui .

Pourquoi pas ailleurs?

Chloe-Marie Brown, analyste des politiques au Centre des compétences futures et ex-candidate à la mairie de Toronto, estime qu’il y a moyen de trouver un entre-deux qui satisferait toutes les parties.

Elle croit, d’une part, que la Place de l’Ontario devrait rester un espace vert accessible à tous. Elle suggère même d’y placer un institut des Grands Lacs, pour contribuer en même temps à la recherche sur la préservation et la conservation de l’eau.

Le complexe aquatique proposé par Therme, d'autre part, serait plus adapté à un autre secteur de la ville selon elle. C’est redondant comme développement. Pourquoi ne pas bâtir un parc aquatique là où il n’y a pas d’accès à l’eau?

L'entrée de la Place de l'Ontario, sur le boulevard Lakeshore à Toronto. Photo : Radio-Canada / Michael Wilson

Sa solution de rechange : le secteur de l’hippodrome Woodbine dans le quartier Rexdale, près de l’aéroport Pearson. Cette zone est déjà au cœur de plans de développement, et Chloe-Marie Brown pense que le complexe de Therme s’y intégrerait bien, en offrant une option de divertissement entre les logements et les bureaux.

C’est une nouvelle occasion d'imaginer des développements à vocation mixte à Rexdale, un secteur historiquement sous-financé , croit-elle.

« Il faut vraiment que nous offrions une solution de rechange, plutôt que de dire non. Dans notre paysage urbain, c’est souvent “droite ou gauche”, “oui ou non”. C'est très rarement “non, et”, ou “oui, et”, et c’est ce que j’essaye de proposer. » — Une citation de Chloe-Marie Brown

Je ne suis pas fermée au projet de Therme. J’aimerais juste le voir dans un meilleur emplacement , résume-t-elle.

Prochaines étapes

En attendant, c’est maintenant à la Ville de Toronto de se prononcer sur le projet de développement de la Place de l’Ontario. Des consultations et un rapport sont prévus pour cette première moitié de l’année.

Ken Greenberg a espoir que la Ville renvoie le projet à la table à dessin. L’actuel maire John Tory, en 2012, était chargé de faire un rapport  (Nouvelle fenêtre) au gouvernement sur le futur de la Place de l'Ontario. Dans ce rapport, il a dit catégoriquement que ça doit demeurer – dans ses mots – " un parc public iconique sur l’eau " , rappelle-t-il.

Pour le designer urbain, idéalement, c’est le parc Trillium  (Nouvelle fenêtre) qui devrait servir de modèle au réaménagement du reste de la Place de l’Ontario. Cet espace vert a été inauguré en 2017, à l’extrémité est du site.

L'urbaniste Ken Greenberg pense que le parc Trillium devrait servir de modèle pour le réaménagement du reste de la Place de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Tina Mackenzie

Je ne suis pas pessimiste, parce que le grand public maintenant est réveillé , conclut-il.

Chloe Brown pense aussi qu’il est encore temps pour les Torontois de s’impliquer et de s’intéresser davantage à ce projet qui façonnera leur ville. C’est vraiment important que les gens commencent à comprendre que, oui, le développement arrive, mais vous pouvez faire quelque chose.

La Compagnie Therme, de son côté, aimerait pouvoir commencer la construction fin 2024. Entre-temps, elle s'engage à rester à l’écoute de la communauté.

« C’est important que les gens se voient dans cette installation » — Une citation de Mark Lawson, Therme Canada

Nous allons continuer à travailler avec la Ville pour réviser la proposition. Nous allons continuer à parler aux Premières Nations. Et nous allons tenir des consultations pour larges : nous voulons entendre l’avis des cyclistes, des baigneurs , note M. Lawson.