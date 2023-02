Des joueuses de hockey de Gatineau à l’assaut du tournoi pee-wee de Québec

Les joueuses ont été choisies au mois de décembre après l'événement Célébration Hockey Féminin Caroline Ouellette, un tournoi de l’ancienne numéro 13 d'Équipe Canada.

C’est une chance exceptionnelle! Les meilleures joueuses sont dans cette équipe-là et j’ai été choisie, alors je suis vraiment fière , souligne Ève Pelletier.

Il n’y a que 19 filles au Québec qui sont capables de faire ça. Je trouve ça spécial d’aller au tournoi pee-wee Québec, c’est un événement mondial. On va beaucoup s’amuser , renchérit Élizabeth Papineau, qui en sait quelque chose puisqu’elle a déjà vécu l’expérience, l’an dernier.

De gauche à droite, Ève Pelletier, Élizabeth Papineau, Caroline Ouellette et Éloïse Gagné. Photo : Gracieuseté de Alain Papineau

Ève et Éloïse s’alignent avec l’Intrépide de l’Outaouais scolaire M13 AAA, alors que Élizabeth a choisi de poursuivre son parcours chez les filles avec l’Intrépide M15 AAA. Les jeunes joueuses sont motivées par le tournoi à venir, mais encore plus devant le défi posé par des adversaires masculins.

Ça va être un peu plus dur et ça va nous donner de la compétition. On est une équipe unie et qui se tient. Ça va nous aider dans le tournoi , précise Gagné.

Les membres de l’équipe Ouellette se sont réunis au cours des dernières semaines pour jouer des matchs préparatoires contre des équipes masculines. Chaque fois, elles ont bien tiré leurs épingles du jeu.

Il y avait une belle chimie dès qu’on a commencé à jouer ensemble. On n’avait jamais pratiqué ensemble et on a gagné le premier match 7-2. Ça dit qu’on est dangereuses et qu’on est capable de gagner cette année , affirme Papineau avec confiance.

« Le hockey féminin est toujours moins suivi. Il y a moins de monde aux matchs. C’est pour montrer que les filles peuvent être aussi bonnes et fières que les garçons. » — Une citation de Éloïse Gagné, joueuse de hockey

On a affronté une équipe AA et on a dominé toutes les facettes du jeu. On sait que si on joue en équipe, on est capable de battre tout le monde , ajoute Pelletier. On se fait beaucoup beaucoup de passes. Il n’y a pas de "je", il n’y a que des "nous" dans cette équipe. Nous ne sommes pas là pour une seule personne, c’est pour tout le monde.

L'effet Caroline Ouellette

Caroline Ouellette s'est donné comme mission de faire rayonner le hockey féminin en lui offrant plus de visibilité et d’occasions de développement. En ce sens, ces jeunes joueuses ont un modèle tout désigné pour apprendre énormément dans les prochains jours.

C’est beaucoup de travail d’équipe. Tous les entraîneurs sont formidables. Je les aime beaucoup. Elles donnent toutes des trucs quand on fait de petites erreurs, elles viennent nous voir , explique Papineau.

On aime apprendre d’elle, c’est une femme importante. Elle nous enseigne beaucoup de choses, c’est cool , lance Pelletier au sujet de Caroline Ouellette.

Caroline Ouellette a remporté la médaille d'or olympique à quatre reprises en hockey féminin. Elle est maintenant entraîneuse de l'équipe des Stingers de l'Université Concordia. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le contact avec une ancienne vedette du hockey féminin développe encore plus le désir des jeunes filles de pousser leur passion plus loin dans le sport. J'aimerais jouer dans Équipe Canada. Ce serait ça mon but dans le hockey. Ce serait un beau rêve à accomplir , dit Gagné, qui partage le même rêve que ses coéquipières, des étoiles dans les yeux.

De bonnes performances au plus prestigieux tournoi de hockey pee-wee leur permettraient de donner un coup de patin en cette direction, mais elles devront vaincre les garçons qui se trouveront devant elles.