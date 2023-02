La deuxième phase de déboisement visant à préparer le site du futur Centre d’exploitation et d’entretien (CEE) du tramway de Québec dans le secteur Chaudière, à Sainte-Foy, débute lundi. Une superficie boisée de 3,62 hectares (ha), ou 36 247 mètres carrés (m2), sera rasée pour y construire le garage du tramway.

La première phase d’aménagement et de décontamination du site s’est déroulée au cours de l’été et de l’automne 2022.

Le Centre d’exploitation et d’entretien du tramway sera construit sur la rue Mendel, près du pôle Le Gendre et du magasin IKEA. Photo : Crédit : Ville de Québec

Le chef d'Équipe Priorité Québec s'explique mal que la Ville entreprenne les travaux avant d'avoir eu la mise à jour des coûts du projet. Patrick Paquet demande à l'administration Marchand de mettre le projet sur la glace d'ici là.

Comment peut-on aller de l'avant, de couper autant d'hectares quand on n’a pas de budget d'attaché ? On en a plus de plan financier, on le sait, le maire l'a avoué par lui-même. Il va y avoir des augmentations de coûts qui vont être au rendez-vous, on ne connait pas les coûts finaux, pi on rase , s'insurge M. Paquet.

La phase 2 des travaux concerne une superficie boisée de 36 247 mètres carrés. Photo : Crédit : Ville de Québec

Qui gouverne ?

Équipe Priorité Québec accuse le maire de manquer de leadership dans le dossier du tramway.

« On se demande : c'est qui qui gouverne ? Est-ce que c'est Daniel Gesnest ? Est-ce que c'est Bruno Marchand qui prend les décisions ? Je me pose des questions. » — Une citation de Patrick Paquet, chef d'Équipe Priorité Québec

Quand [les contribuables] se magasinent une voiture, ils ont un budget. Ils ont un paiement dans leur budget et ils vont magasiner une voiture en conséquence de leur budget. Là, on a plus de plan financier et on dit : on coupe sept hectares , illustre Patrick Paquet. Ce n'est pas la façon de faire.

Le CEE sera consacré au fonctionnement et à l’entretien des rames du tramway, ce qui inclut la mécanique, la réparation des moteurs électriques, la peinture, le nettoyage, la lubrification des éléments roulants ainsi que le remplacement ou la réparation de certaines composantes (portes, fenêtres, air climatisé ou luminaires).