Ubisoft Montréal remporte le premier Grammy de la meilleure bande-son de jeu vidéo

Je n'avais pas de grands espoirs, [...] car je suis très novice dans le domaine de la musique de jeux vidéo et je me retrouvais face à la fois à des géants du jeu vidéo, mais aussi à des vétérans et vétéranes , a déclaré la musicienne peu après avoir reçu son trophée.

Sa trame sonore s’est mesuré à la musique des jeux Aliens: Fireteam Elite, composée par l’Américain Austin Wintory, celle de Call Of Duty: Vanguard, du musicien américain Bear McCreary, la bande-son des Gardiens de la galaxie, du Britannique Richard Jacques, et la trame de Old World, du compositeur américain Christopher Tin.

Un talent repéré par Ubisoft Montréal

Ce triomphe de la violoniste américaine aux prix Grammy – la seule femme nommée dans la catégorie – marque aussi un bon coup pour le Québécois Simon Landry, superviseur de musique d’Ubisoft Montréal. Son travail : dénicher les talents émergents et les accompagner tout au long du processus créatif d’une bande-son de jeu vidéo.

Je la surveillais depuis quelques années déjà. Stephanie Economou est une violoniste de grand talent. – Simon Landry, superviseur de musique d’Ubisoft Montréal

Stephanie Economou a notamment signé la musique de la série Netflix Jupiter’s Legacy en 2021. Ces dernières années, elle a également assisté le compositeur Harry Gregson-Williams, connu pour son travail sur les films d’animation Shrek, mais aussi pour la trame du jeu vidéo Metal Gear Solid 4.

C’est sans doute ce qui l’a encouragée à accepter de se lancer dans sa première excursion en terrain vidéoludique, avec la trame sonore de Dawn of Ragnarök, l’extension (DLC, ou contenu téléchargeable) la plus ambitieuse du jeu Assassin’s Creed Valhalla.

Le contenu téléchargeable «Dawn of Ragnarök» plonge les fans du jeu «Assassin's Creed Valhalla» dans un univers surréaliste, avec de la magie. Photo : Ubisoft

Une bande-son unique

On cherchait pour [Dawn of Ragnarök] une personne qui allait amener une nouvelle fraîcheur au son , explique Simon Landry, qui a été aux premières loges de la création de la bande-son de Stephanie Economou.

Le superviseur de musique décrit la trame sonore comme un savant mélange de musique moderne, de black métal et de musique ancienne norroise [...] avec des instruments de l’époque . Notons que ce jeu d’Ubisoft Montréal plonge les joueurs et les joueuses au cœur des légendes vikings, qui tiennent leurs origines des pays scandinaves.

« Stephanie Economou a innové avec une guitare électrique très pesante, sur des rythmes très lents aux influences modernes et cinématographiques. » — Une citation de Simon Landry

Ce mélange audacieux , avec des textures qui se démarquent a été payant pour l’équipe, qui était présente à Los Angeles dimanche pour recevoir le prix Grammy.

On était très nerveux. Lorsque c’était le tour de notre catégorie, j’ai vu l’animateur se buter au nom sur l’enveloppe, et prononcer [les premières lettres du titre du jeu Assassin’s Creed]. On ne l’a pas laissé finir que déjà, on hurlait, hurlait! , raconte Simon Landry, encore euphorique au lendemain matin de la cérémonie des prix Grammy.

Le superviseur de musique n’a pu serrer Stephanie Economou dans ses bras qu’après la remise de prix, juste avant la grande cérémonie télévisée.

Paver la voie

Pour Simon Landry, cette récompense vient légitimer le travail des compositeurs et compositrices de musique de jeux vidéo, qui n’est pas autant valorisé que celui fait pour la musique de films ou de séries télé.

C’est parfois difficile de convaincre des agences [d’embarquer], bien que ça commence à évoluer , mentionne-t-il, ajoutant que la musique aide à raisonner auprès du grand public .

Il espère que ce moment historique pour l’industrie encourage d’autres jeunes femmes à se lancer dans la composition de trames sonores de jeux vidéo.