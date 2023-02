Ateliers d’artistes gatinois : plus d’espaces, mais toujours une soif de permanence

Près de 140 000 dollars mobilisés au profit de 21 artistes et quatre organismes. C’est l’un des points saillants du bilan présenté par Culture Outaouais pour illustrer la pertinence du Programme d’aide financière à l’occupation des ateliers d’artistes à Gatineau, cinq ans après sa mise en place.

Rétention des artistes, incitatifs à leur retour dans la région et revitalisation des quartiers où ces artistes travaillent font partie des avantages du programme soutenu par la Ville de Gatineau et le ministère québécois de la Culture et des Communications.

On a bénéficié d’une subvention de 20 000 dollars pour rénover les ateliers ici. On a changé l'éclairage, [installé] des éviers, un échangeur d’air. En bas, on a pu construire trois nouveaux ateliers [...] Plusieurs artistes ne pourraient pas louer un atelier s’il n’y avait pas ces subventions-là , fait valoir le président du conseil d’administration de la coopérative des Ateliers du ruisseau, Benjamin Rodger.

Le besoin exprimé par la communauté artistique est manifeste, les demandes de subventions passant de huit en 2018 à 20 en 2022, selon Culture Outaouais, l’un des partenaires de ce programme.

Nous sommes la seule ville au Québec qui donne de l’argent directement aux artistes pour financer leurs ateliers , rappelle la présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine de la Ville de Gatineau, Isabelle N. Miron.

Elle souligne que le Conseil municipal est déterminé à poursuivre ses efforts pour favoriser la rétention des créateurs dans la région. C’est bien beau de dire qu’on veut des artistes à Gatineau, encore faut-il qu’ils aient des espaces pour travailler , soutient Mme Miron.

Isabelle N. Miron, présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine de la Ville de Gatineau, et Julie Martineau, directrice générale de Culture Outaouais. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève DuSablon

En attendant un projet permanent

Qu’il s’agisse d’épauler les artistes occupant un atelier à Gatineau, de soutenir le prédémarrage, le démarrage et la modernisation d’ateliers collectifs, les différents volets du programme d'aide ont accompagné différentes entités artistiques de la région, de la coopérative Les Ateliers du Ruisseau à La Filature, en passant par les centres d’artistes AxeNéo7 et DAÏMON, énumère la directrice générale de Culture Outaouais, Julie Martineau.

Dans le cas des Ateliers du Ruisseau, les neuf ateliers actuellement occupés par 11 artistes ne sont toutefois que temporaires.

« C’est vrai qu’on fait beaucoup dans le projet temporaire, dans le projet pilote. Il est temps de mettre de l’argent sur des projets permanents. » — Une citation de Isabelle N. Miron

Les espoirs d’investir dans une coopérative permanente située aux angles des rues Papineau et Morin, dans le secteur de Hull, demeurent ainsi intacts. Initialement annoncé pour fin 2022, le projet reste conditionné par le financement d’autres paliers du gouvernement, résume Isabelle N. Miron, qui se dit confiante puisque le projet est entre de très bonnes mains .

En attendant, les artistes ont jusqu’au 28 février pour bénéficier du programme en place en soumettant leur demande pour l’année 2023.

Avec les informations de Marie-Ève DuSablon