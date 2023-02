Le froid extrême a tenu les pompiers de Sherbrooke occupés

Des systèmes d'alarme qui se déclenchent, des conduites d'eau gelées qui éclatent, un incendie : selon nos statistiques habituelles, [ce fut] très très occupé , affirme le directeur adjoint aux opérations du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, Stéphane Brochu.

Il explique que ce sont surtout des problèmes de tuyauterie qui sont survenus au cours de la fin de semaine, des incidents causés en raison d'une isolation inadéquate. C'est plus des équipements de plomberie dans les bâtiments. C'est vraiment l'isolation du bâtiment qui pose problème, surtout quand ce sont les murs adjacents extérieurs.

« Les bâtiments vont être isolés jusqu'à -30, -40. Mais quand on tombe avec le vent à -47, ça devient problématique. » — Une citation de Stéphane Brochu, directeur adjoint aux opérations du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke

Le directeur adjoint au SPICS, Stéphane Brochu (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / René-Charles Quirion

Même si les pompiers ont été passablement occupés, Stéphane Brochu soutient qu'ils ont réussi à répondre à tous les appels.

Des froids comme ça, c'est plus difficile sur le personnel, c'est difficile sur l'équipement, explique-t-il. On s'assure d'avoir les ressources nécessaires. [...] On met du personnel supplémentaire en caserne en plus de nos effectifs. Des gens qui sont appelés afin de couvrir le territoire pour compenser ceux qui sont à l'intervention incendie.

« On savait que le nombre d'appels était pour augmenter. On a mis deux autopompes en fonction [de plus], et une dizaine de personnes. » — Une citation de Stéphane Brochu, directeur adjoint aux opérations du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke

Le GAP de nouveau fonctionnel

Les dégâts d'eau survenus à l'Hôtel Dieu de Sherbrooke ont entraîné plusieurs perturbations au cours de la fin de semaine, obligeant le CIUSSS de l'Estrie - CHUS à réorganiser certains services et à reporter des rendez-vous.

Les dégâts d'eau ont touché l'aile C de l'Hôtel-Dieu. Photo : Avec l'autorisation du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Les activités du guichet d'accès à la première ligne (GAP) ont également dû être interrompues, puisque les dégâts d'eau avaient touché les locaux où se déroulent la prise d'appel. Le CIUSSS souligne toutefois que le GAP est de nouveau pleinement fonctionnel.

Même si le CIUSSS avait mentionné que des opérations pourraient être reportées, celui-ci confirme par courriel que cela n'a pas été le cas. Quelques rendez-vous en cliniques externes seulement ont dû être reportés , est-il indiqué.

L'entrée de l'Hôtel-Dieu a été touchée par les dégâts d'eau. Photo : Avec l'autorisation du CIUSSS de l'Estrie - CHUS