« Quand un citoyen vient me dire que presque la moitié de sa fortune et que presque tout son salaire passe dans l’alcool […], je me dis... Et vos enfants? Et votre femme? Et votre avenir? Et l’éducation de vos enfants? Qu’est-ce que vous en faites? »

— Une citation de Cardinal Paul-Émile Léger, 4 mai 1964