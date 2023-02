Des résidents du Grand Vancouver inquiets de nouvelles trajectoires de vols vers YVR

Des résidents de Coquitlam, Port Coquitlam et Port Moody, au nord-est de Vancouver, s’opposent à la modification de certaines trajectoires de vols à proximité de l’aéroport international de Vancouver (YVR) proposée par la société Nav Canada. Ils craignent qu’un plus grand nombre d’avions survole leur communauté et que cela entraîne une augmentation du bruit.

La maison d'Angela Tatto se situe dans le quartier de Maillardville, à Coquitlam, tout juste sous une trajectoire de vol concernée par les modifications de Nav Canada.

« Quand j'ai acheté ici il y a 11 ans, vous n'aviez pas ce bruit constant d'un avion au-dessus de votre tête. » — Une citation de Angela Tatto, résidente de Coquitlam

La résidente affirme avoir appris, lors d’une réunion d’information organisée par Nav Canada, qu'un avion survolerait le secteur environ toutes les quatre à cinq minutes, ce qui produirait un son d'environ 60 décibels (dBA).

À titre d’information, le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail stipule que le niveau d'exposition au bruit ne doit pas être, en moyenne, supérieur à 87 dBA sur une période de huit heures.

C'est nuisible à la communauté, c'est nuisible à la santé des gens, c'est nuisible à tous les élèves qui sont dans les écoles de cette région , déplore Angela Tatto.

La maison d'Angela Tatto se situe dans le quartier de Maillardville, à Coquitlam, tout juste sous une trajectoire de vol concernée par les modifications de Nav Canada. Photo : Radio-Canada / Yasmin Gandham

Des résidents de Coquitlam, Port Coquitlam et Port Moody, appelées les Tri-Cities, ont donc lancé une pétition réclamant que les trajectoires de vol ne soient pas modifiées. À ce jour, elle a récolté plus de 2100 signatures.

De son côté, la mairesse de Port Moody, Meghan Lahti, estime que les résidents n’ont pas eu assez de temps pour évaluer les répercussions de ces changements.

« Essentiellement, c'est comme construire une autoroute au-dessus de la communauté. » — Une citation de Meghan Lahti, mairesse de Port Moody

Pour l'instant, nous ne pouvons pas apporter notre soutien à ce projet parce que nous ne savons pas exactement quels seront les impacts , affirme-t-elle.

Nav Canada se dit à l’écoute des résidents

En décembre, Nav Canada a lancé un projet de modernisation de l’espace aérien de YVR pour améliorer la sécurité aérienne de la région en tenant compte de la croissance de l’industrie.

L’agence qui gère l’espace aérien canadien soutient que la modernisation aura un effet positif sur l’environnement et le bruit autour de l’aéroport.

Dans le cadre de ce projet, certaines routes d’arrivée seraient ainsi modifiées pour permettre aux avions de couvrir une moins grande distance, de consommer moins de carburant et d’émettre moins de gaz à effet de serre (GES), est-il écrit dans un document explicatif des changements qui peut être consulté sur le site de Nav Canada.

Carte de la région de Vancouver de Nav Canada, qui montre les trajectoires des avions actuelles (en bleu) et les nouvelles trajectoires proposées (en blanc). Photo : Nav Canada

Toutefois, dans le même document, Nav Canada précise que malgré l’atténuation du bruit visée par la proposition, il est impossible d’éviter entièrement les survols des zones résidentielles, et la fréquence des survols pourrait augmenter à certains endroits .

Le directeur des relations avec les intervenants et l’industrie à Nav Canada, Jonathan Bagg, se veut quant à lui rassurant. Il affirme que la modernisation comprend un nouveau type d'approche .

Ça va permettre ce qu'on appelle une descente continue, et ça, ça permet à l'avion de descendre d'une manière continue avec une puissance de moteur réduite. Et ça va être moins bruyant comparé à une descente conventionnelle , explique-t-il.

Il souligne que l’agence a tenu plusieurs sessions d’information et de consultation en personne et en ligne pour entendre les préoccupations des résidents, et qu’elle a contacté les élus de la région.

« On veut être transparent, on veut partager l'information et je pense que notre effort de promotion a quand même été très fort. » — Une citation de Jonathan Bagg, directeur des relations avec les intervenants et l’industrie, Nav Canada

Jonathan Bagg affirme que Nav Canada va analyser les résultats des consultations publiques et prendre une décision sur les modifications aux trajectoires de vol vers la fin de 2023 .

Avec des informations de Michelle Gomez, Yasmin Gandham et l'émission The Early Edition