Timmins accueille enfin les meilleurs jeunes curleurs au pays

Après avoir été déjouée par la pandémie au cours des dernières années, la ville de Timmins accueille enfin cette semaine les Championnats canadiens de curling des moins de 18 ans pour garçons et filles.

Les championnats se sont mis en branle dimanche à l’aréna McIntyre. Ils rassemblent 42 équipes de partout au pays, soit 21 équipes de chaque sexe, qui compétitionnent pour les titres de champions canadiens.

La gérante du club de curling McIntyre, Kim Meunier, affirme qu’il s’agit de l'événement de curling le plus important jamais tenu à Timmins

« L’excitation de voir ces jeunes athlètes faire leurs performances au plus haut niveau et plus tard les voir jouer au Brier ou au Scotties (Tournoi des Coeurs), c’est quelque chose qu’on voulait vraiment, vraiment voir ici à Timmins. » — Une citation de Kim Meunier, gérante du club de curling McIntyre

Trois ans d’attente

La ville devait accueillir les championnats canadiens au cours des trois dernières années.

Ils ont été annulés en 2020 et en 2021 à cause de la pandémie.

L’an dernier, ils ont finalement été déplacés à Oakville au printemps par Curling Canada puisque les restrictions sanitaires avaient empêché de nombreuses provinces et territoires d'organiser leurs championnats provinciaux à temps pour le mois de février et Timmins ne pouvait pas tenir les championnats au printemps.

Après tout ce travail, on est tellement content qu’on en est-là , affirme Mme Meunier.

L'une des équipes féminines du Nord de l'Ontario dans le volet féminin est représentée par Équipe Toner de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

L'édifice est parfait pour un événement comme ça parce qu'on a le club de curling qui est rattaché à l'aréna. C'est plus facile pour avoir un événement comme ça ici. Il ne faut pas déménager, faire beaucoup de déménagements entre le club de curling et l'aréna parce qu'on a 9 pistes , indique le membre de l’équipe des communications de Curling Canada, Andrew Denny.

Populariser le curling

Originaire de Timmins, François Roch, créateur du balado From the Hack, estime que ces championnats peuvent inspirer les jeunes de la région.

Les jeunes de Timmins qui, peut-être ne sont pas intéressés dans le curling, vont pouvoir venir ici cette semaine pour voir des jeunes de leur âge jouer à un sport à un niveau national qui leur permet de voyager et d’avoir la chance de rencontrer des gens comme Brad Gushue et Krista McCarville et autres grands joueurs de notre sport qui sont ici cette semaine , affirme-t-il en soulignant que leurs enfants participent aux championnats.

De nombreuses provinces sont représentées par deux équipes de chaque sexe, avec un total de quatre réparties dans les épreuves masculines et féminines.

Des clubs de Kakabeka Falls et du Grand Sudbury représentent le Nord de l'Ontario du côté féminin. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

C’est le cas du Nord de l’Ontario, notamment.

C’est vraiment quelque chose de spécial , souligne Mia Toner, capitaine de l’équipe issue du Grand Sudbury.

Cette compétition est une chance de s’initier à certaines traditions du curling. Les costumes et les chants des amateurs de curling dans les gradins sont particulièrement appréciés par l’équipe Toner.

Il y a vraiment une bonne ambiance dans l’air et c’est une atmosphère qui fait que les championnats nationaux sont vraiment amusants , croit la capitaine.

On retrouve toutes sortes de costumes au Championnat canadien de curling de moins 18 ans comme ses pêcheurs de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Une autre tradition commune est l’échange de chandails entre équipes. Celle de Mia Toner compte faire le troc avec l’une des formations québécoises à la fin de la compétition.

Ce ne sont que des plans pour après le match ultime. Entre-temps, tout le monde espère remporter le championnat national.

C’est un honneur [d’être ici], tu représentes ta province. C’est important de bien la représenter , raconte Mégane Fortin d’équipe Québec I.

M. Roch souligne que les retombées économiques pour un tournoi de ce genre sont évaluées à quatre millions de dollars.

Je pense que ça va donner un éclat économique à la communauté qui sera très appréciée par les restaurants, les hôtels et les autres commerces dans la ville , dit-il.

Les amateurs qui ne peuvent être sur place ont accès à une couverture en direct, alors que Curling Canada a inauguré une nouvelle plateforme de diffusion en continu lors de l’événement.

Les championnats canadiens U18 se déroulent jusqu’au samedi 11 février.

Avec les informations de Jimmy Chabot