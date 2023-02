Fin d’une époque : la Foire alimentaire des Promenades du Cuivre fermera ses portes

La Poutinerie du Cuivre et Samiyo Sushi, les deux restaurants toujours actifs dans cet espace, ont reçu en décembre dernier un avis de résiliation de bail.

Selon les documents reçus par les commerçants, la Poutinerie du Cuivre doit avoir quitté les lieux pour le 30 avril prochain, alors que l’échéance pour Samiyo Sushi est fixée au 15 juin.

Francine Grenier est copropriétaire de la Poutinerie du Cuivre. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La copropriétaire de la Poutinerie du Cuivre, Francine Grenier, mentionne que l'administration des Promenades du Cuivre ne lui a pas proposé d’autres locaux afin de déménager le restaurant ailleurs dans le centre commercial.

Apparemment qu’il n’y aurait pas de place pour qu’on puisse être relocalisés. Ce qu’on nous dit, c'est que ce serait énormément de problèmes au niveau du gaz, de la ventilation et tout. Alors, on n’a pas la possibilité d'avoir aucun autre local à l’intérieur même des Promenades du Cuivre , se désole-t-elle.

Mme Grenier, qui a ouvert la Poutinerie du Cuivre en 2002, tient à rassurer sa clientèle : il n’est pas question d’arrêter les activités de son restaurant.

Notre but n’est pas de fermer la Poutinerie, mais bien de continuer nos opérations. On est à la recherche d’un nouveau local pour continuer à donner le service et à offrir notre poutine , souligne-t-elle.

Samiyo Sushi est l'un des deux restaurants installés à la Foire alimentaire des Promenades du Cuivre. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le copropriétaire du Samiyo Sushi, Brian Laliberté, a également été surpris en recevant l’avis de résiliation de bail. Il s’efforce de voir le bon côté des choses et entrevoit la possibilité de faire connaître son commerce à une plus large clientèle.

« C’est sûr qu’au début, on ne s’attend pas à recevoir ça, mais moi, je le vois comme une opportunité. Ça permet de se relocaliser à un autre endroit et de faire connaître nos sushis à d’autres personnes. » — Une citation de Brian Laliberté, copropriétaire du Samiyo Sushi

Contrairement à Francine Grenier, Brian Laliberté aurait reçu une proposition de la part de l’administration du centre commercial afin d’être relocalisé ailleurs dans les Promenades du Cuivre.

On attend toujours une réponse du centre commercial. Eux aimeraient qu’on soit relocalisés peut-être dans un autre de leurs locaux, on attend donc des réponses à ce sujet. Sinon, on pourrait se relocaliser au centre-ville, il y a certains locaux où on pourrait peut-être être plus visibles pour les gens , affirme-t-il.

La fermeture de la Foire alimentaire s'effectue dans la foulée des rénovations qui permettront à la franchise Winners de s'installer aux Promenades du Cuivre. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

C’est désolant pour la clientèle

Pour Francine Grenier, la nouvelle est d’autant plus difficile à avaler qu’elle s’apprêtait à vendre son commerce. Elle doit dorénavant repousser son projet de retraite de quelques années.

Ça nous a déboussolés. Ce n’est pas un secret, depuis un an, on était à vendre, on était sur le point de vendre, mais ç'a tout été abandonné, vu ces événements-là. Alors, on se retrousse les manches, on continue, on cherche, et on va continuer à offrir le service de la poutine au cours des prochaines années , assure-t-elle.

La Poutinerie du Cuivre poursuivra ses activités, mais à l'extérieur des Promenades du même nom. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Mme Grenier ne peut s’empêcher d’avoir une pensée pour sa fidèle clientèle, les habitués , qui viennent depuis des années prendre un café, manger un morceau et faire un peu de social .

C’est désolant un peu pour une certaine clientèle qui est habituée de venir faire son social ici. On a des clients qui nous sont fidèles, qui viennent tous les matins depuis 20 ans. Une personne nous a dit récemment que lui, il vient manger son papa burger toutes les semaines et qu’il tient mordicus à avoir son papa. La clientèle en tant que telle est fortement déçue, mais nous encourage à continuer nos opérations parce que les gens sont prêts à nous suivre , exprime-t-elle.

Chaque jour, de 10 h à 14 h, André Robichaud vient prendre un café, manger un morceau et socialiser à la Foire alimentaire des Promenades du Cuivre. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Parmi ces clients fidèles se trouve André Robichaud, qui dit être présent tous les jours à la Foire alimentaire afin de boire son café et socialiser.

On va aller où après ça? On va devoir se séparer. Il y en a qui vont aller au Tim [Horton], d’autres c’est le McDo et d’autres vont aller ailleurs. On se tenait tous ici, mais là, on ne pourra plus , laisse-t-il tomber, dépité.

La direction des Promenades du Cuivre a refusé de nous accorder une entrevue dans le cadre de ce reportage.