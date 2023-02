Le Pavillon Laure-Conan accueillera des classes de niveau primaire

Une section spéciale, complètement sécurisée et isolée du reste de la clientèle, y sera aménagée pour la prochaine rentrée scolaire.

Les classes du programme Montessori qui doivent déménager de l’école André-Gagnon à l’école L'Horizon, seront donc installées au centre Laure-Conan le temps mener à terme des travaux.

Deux autres classes pour des élèves ayant un trouble du langage y seront aussi aménagées. Selon la conseillère aux communications au Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, Léanne Châteauneuf, il s'agissait du meilleur emplacement disponible.

Ce sera une aile qui va être 100 % sécurisée. Notre priorité sera toujours la sécurité des élèves. Par exemple, on aurait pu choisir Antoine-de-Saint-Exupéry puisqu' on sait très bien que les élèves d'Antoine-de-Saint-Exupéry vont s'en aller au Lab-École pour la prochaine rentrée. La raison est très simple, on parle du boulevard Université qui est très dangereux [...]. On ne veut plus qu'il y ait de clientèle jeune qui se retrouve à cet endroit-là, donc c'est pour cette raison qu'on s'est tourné vers Laure-Conan , a indiqué Léanne Châteauneuf.

Le déménagement est nécessaire en raison du déplacement des élèves de l’école primaire Antoine de Saint-Exupéry vers le nouveau Lab-École, en cours de construction dans l’ancienne école Marguerite-d’Youville. Le chantier connaît quelques retards.

Avec les informations de Nicolas St-Pierre et Mélyssa Gagnon