Le verglas rend les déplacements compliqués à Saskatoon

À Saskatoon, le verglas a rendu la chaussée et les trottoirs glissants, lundi. La Ville recommande aux automobilistes et aux piétons de faire preuve de prudence lors de leurs déplacements.

En raison des précipitations tombées pendant la nuit, les équipes municipales ont appliqué du sel et du sable sur les rues les plus passantes comme les tabliers de ponts et les intersections, note la Ville dans un communiqué de presse. Au total, 18 unités participent aux opérations de déglaçage.

Par contre, d’autres rues, des trottoirs et des parcs de stationnement où ces équipes ne sont pas encore passées pourraient être encore glissants.

Les trottoirs glissants peuvent être périlleux pour les piétons. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Les usagers des trottoirs et les automobilistes sont invités à faire preuve de prudence et à laisser un espace d'arrêt supplémentaire entre leur véhicule et celui qui précède.

La Ville de Saskatoon recommande également de surveiller les feux clignotants bleu et orange sur les équipements d'entretien des routes et laisser de la place aux opérateurs pour faire leur travail.