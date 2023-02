L’inflation force la fermeture de petites entreprises dans des municipalités albertaines

Lindsey Cybulskie a ouvert en 2018 une boutique de cadeau et de décoration, Homegrown House and Pantry, à Airdrie, au nord de Calgary. Elle ne peut plus continuer ses activités, car ses ventes ont dramatiquement baissé, et fermera sa boutique bientôt.

Lindsey Cybulskie dit qu'elle n'avait plus les moyens de garder sa boutique. Photo : Radio-Canada / Dan McGarvey

Durant la première année de la COVID-19, nos ventes ont bondi en raison des campagnes sur l'achat local, mais en 2021, elles ont commencé à diminuer, puis au début de 2022, quand le coût de la vie a commencé à devenir plus cher, nos ventes se sont arrêtées , confie-t-elle.

Lindsey Cybulskie vendait des produits confectionnés par des entreprises locales, 175 en tout, majoritairement fondées par des femmes. Nos ventes ont baissé de 20 %. Nous avions le même nombre de clients, mais ils dépensaient moins.

La chambre de commerce locale dit que les charges des entreprises sont élevées à Airdrie. Il y avait des subventions publiques durant la période de restrictions sanitaires contre la COVID-19, maintenant les entreprises doivent payer ce qu’elles ont emprunté , dit Marilyne Aalhus, directrice générale de la chambre de commerce d’Airdrie.

« La fermeture d’entreprises fend le cœur. » — Une citation de Marilyne Aalhus, directrice générale, chambre de commerce d’Airdrie

Marilyne Aalhus croit que les municipalités, comme Airdrie, doivent trouver une façon d’aider leurs petites entreprises, car elles sont le cœur de leur communauté .

Marilyne Aalhus, directrice générale de la chambre de commerce d’Airdrie, ne croit pas que la situation économique des petits entrepreneurs va s'améliorer d'ici peu. Photo : Radio-Canada / Dan McGarvey

L’inflation n'épargne pas non plus les entreprises au sud de Calgary, comme à Okotoks. Des restaurants et des boutiques ferment leurs portes, car elles ont perdu une bonne partie de leur clientèle.

Selon le site Internet de la province, le nombre de faillites en Alberta entre janvier et novembre 2022 a augmenté de presque 26 % par rapport à l’année précédente durant la même période.

En décembre dernier, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante avait averti que près d’un quart des petites entreprises indépendantes risquaient la fermeture. Le nombre le plus élevé au Canada.

Les petites entreprises ne sont pas optimistes à court terme, mais elles sont pour le long terme , dit Andrew Sennyah, analyste principal des politiques pour la fédération.

Selon Andrew Sennyah, analyste principal des politiques pour la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, la confiance des entrepreneurs albertaines est la plus basse au pays. Photo : fournie par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante

Andrew Sennyah ajoute que les dépenses les plus importantes sont le carburant, l’énergie, les assurances et les salaires.

Les prix de l'essence en Alberta se sont accrus d'un mois à l'autre en octobre (+17,1 %) comparativement à septembre (-6,2 %) , affirme d’ailleurs Statistique Canada dans sa revue Le Quotidien de novembre 2022.

Le gouvernement de Danielle Smith a d'ailleurs des mesures pour soutenir les entreprises. Elles ont aidé jusqu’à un certain point, mais maintenant nous lui demandons de suivre l’exemple de la Saskatchewan qui a temporairement suspendu la taxe sur les petites entreprises , explique Andrew Sennyah.

Le taux actuel de cette taxe en Alberta est de 2 %. La fédération demande une réduction ou sa suspension temporaire, et conseille également aux Albertains d'acheter des produits locaux pour soutenir les petites entreprises.

Avec des informations de Dan McGarvey