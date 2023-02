Plus de 200 personnes exigent le départ d’Amira Elghawaby et l’abolition de son poste

Plus de 200 personnes ont transmis une lettre au premier ministre Justin Trudeau lundi pour exiger le départ d'Amira Elghawaby et l'abolition de son poste.

On compte parmi celles-ci la présidente du Rassemblement pour la laïcité, Nadia El-Mabrouk, ainsi que de nombreux professeurs et intellectuels, notamment Guy Rocher, Daniel Turp et Normand Baillargeon. La militante Ensaf Haidar et la comédienne Nabila Ben Youssef figurent aussi parmi les signataires.

Selon eux, Amira Elghawaby, qui avait soutenu en 2019 qu' une majorité de Québécois étaient animés par un sentiment antimusulman , n’a tout simplement pas l’autorité morale pour occuper un tel poste.

« S’il s’agit de bâtir des ponts et de poursuivre un dialogue constructif, encore faut-il pouvoir inspirer confiance. Or, ses excuses tardives et sous haute pression politique semblent plus contraintes que spontanées. » — Une citation de Extrait de la lettre au premier ministre Trudeau

Les signataires  (Nouvelle fenêtre) remettent en cause l'existence même du titre de Mme Elghawaby.

Si le poste pour la lutte contre l’antisémitisme ne cible que le racisme, l’islamophobie est, quant à lui, un terme davantage militant, galvaudé, aux contours flous, qui confond dans son usage le respect de la personne musulmane avec le respect absolu des préceptes de l’islam , plaident-ils.

Ce concept, que tentent de faire accepter les régimes et les activistes islamistes les plus fondamentalistes à travers le monde pour faire passer toute "offense" à la religion musulmane pour un crime , est le même qui a récemment valu à l'écrivain Salman Rushdie d'être poignardé, soulignent les auteurs de la lettre.

Ceux-ci se présentent comme des Canadiennes et Canadiens de toutes origines . La lettre précise aussi qu'elle rassemble un grand nombre de signataires de tradition ou de confession musulmanes au Canada qui refusent d'être associés à une "communauté musulmane", représentée de surcroît par des personnes qui adhèrent à une vision intégriste de l'islam .

La nomination d'Amira Elghawaby à titre de représentante spéciale de la lutte contre l'islamophobie au gouvernement fédéral fait des remous depuis son annonce, le 26 janvier.

À Ottawa, tant le Parti conservateur du Canada que le Bloc québécois ont exigé sa démission.

À Québec, le gouvernement Legault a fait de même. La CAQ a même fait adopter une motion à l'Assemblée nationale pour réclamer le départ de Mme Elghawaby, motion derrière laquelle les députés libéraux et péquistes se sont rangés.

Seul Québec solidaire a pris sa décision en délibéré, le temps de rencontrer la principale intéressée, qui a présenté ses excuses la semaine dernière.

La publication de cette lettre lundi fait suite à celle qu'a envoyée le Mouvement laïque québécois à Justin Trudeau dimanche.

Mme Elghawaby, de son côté, jouit d'un certain nombre d'appuis dans la classe politique et dans la société civile, à commencer par le chef du gouvernement fédéral qui, malgré l'embarras de certains de ses députés, a défendu sa nomination à plusieurs reprises la semaine dernière.

Le NPD de Jagmeet Singh s'est lui aussi montré satisfait des excuses présentées par Mme Elgahwaby.

Vendredi dernier, une trentaine de personnalités ont fait paraître une lettre d'appui pour se porter à sa défense.

Parmi elles : l'imam Hassan Guillet, qui a brièvement porté les couleurs du PLC en 2019 et qui, dans une lettre d'opinion publiée lundi dans La Presse, écrit qu'au lieu de se concentrer sur la personne, il faut mettre l’accent sur le fléau qu’est l’islamophobie, sur ses dangers et sur les moyens à prendre pour l’éradiquer .