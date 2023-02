Une fratrie musicale en spectacle pour inspirer les élèves d’Edmonton

Le groupe est composé de trois frères : l’aîné Marc joue de la guitare, alors que le cadet Seth est aux claviers, et le benjamin Zacary est chanteur.

Nous voulons inspirer plus d'enfants et plus d'enfants noirs, à faire ce qu'ils aiment et à continuer à réussir malgré toutes les difficultés , affirme Zacary.

L’enseignante Maxine Hackett, qui travaille à l’école secondaire Jasper Place, considère que les événements organisés dans son école pour le Mois de l’histoire des Noirs créent un réel sentiment de communauté.

« Nous voulons vraiment que les élèves de Jasper Place sachent qu'ils sont soutenus et qu'ils développent un sentiment d'appartenance et de communauté. Nous voulons que les élèves, en particulier les élèves noirs, voient des exemples et des célébrations de la réussite des Noirs. » — Une citation de Maxine Hackett, enseignante, école secondaire Jasper Place

Le trio The Melisizwe Brothers a joué devant plus de 600 élèves de l'école secondaire Jasper Place. Photo : Radio-Canada / India Lafond

La série de spectacles, tenue en partenariat avec l’organisme Africa Center, a également pour but d’encourager la persévérance scolaire. Nous voulons montrer à tous ces élèves que l'obtention d'un diplôme d'études secondaires et la poursuite d'une éducation postsecondaire sont très importantes, car elles ouvrent de nombreuses portes pour l'avenir , explique Seth.

Le trio visitera cinq autres écoles secondaires publiques anglophones d’Edmonton dans les prochains jours.