Un Néo-Écossais obtient une exemption pour garder sa jument chez lui

Robin Clayton garde sa jument Angel dans une petite grange de sa propriété d'East Petpeswick, en Nouvelle-Écosse, depuis 2015.

L’an dernier, une plainte a été déposée et les agents des règlements municipaux d'Halifax ont découvert que la grange n'était pas assez éloignée des puits des voisins.

Mais au début du mois, le conseil communautaire de Harbour East-Marine Drive a accordé une exemption, à Robin Clayton lui permettant de garder Angel dans sa grange.

Robin Clayton, le propriétaire d'Angel, dit qu'il est reconnaissant pour tout le soutien de la communauté. Photo : Radio-Canada

Je me sens bien , dit le propriétaire de la jument après le vote. Ça fait un an que je m'inquiète de cette décision.Je suis très reconnaissant pour tout le soutien que j’ai eu de la communauté et que tout se soit bien passé.

Robin Clayton explique qu'il ne pouvait pas physiquement déplacer la grange pour se conformer au règlement, car son terrain est trop petit.

Il a adopté Angel, qui a été sauvé d'une usine de viande, après l'avoir rencontrée alors qu'il aidait dans une autre grange.

Elle est une grande partie de ma vie, elle fait partie de la famille , dit Robin Clayton.

Appuie de la communauté

Beaucoup, comme Jessica Oakes, ont témoigné lors du conseil régional à quel point les gens aiment regarder Robin Clayton promener Angel sur les chemins ou les plages de la région.

Pour bien des membres de la communauté, c'est la seule chose qui leur apporte réellement de la joie , a-t-elle dit.

Angel se donne en spectacle régulièrement le long des routes d'East Petpeswick et de la plage Martinique, aux côtés de son propriétaire Robin Clayton. Photo : Gracieuseté de Robin Clayton

Jessica Corrigan a souligné que la pétition en ligne avait recueilli plus de 8000 signatures. Elle a aussi parlé des nombreuses pancartes en appui à Angel qui ont été installées partout dans la région.

Pour les résidents de la région, ce problème démontre que la ville est déconnectée des communautés rurales et de leur mode de vie , a déclaré Jessica Corrigan.

Plus important encore, en tant qu'amie, je suis inquiète pour Robin, qui, après avoir perdu sa femme, a trouvé une partenaire et une meilleure amie en sa jument.

Appuie du conseil communautaire

Le conseiller régional David Hendsbee a visité la propriété de Robin Clayton et il a dit qu'il était convaincu qu'il n'y avait pas de problèmes de contamination de l'eau, car le fumier est régulièrement enlevé et que les puits les plus proches sont en amont et à l'écart de tout ruissellement potentiel.

Il a aussi dit que le conseil avait reçu de nombreuses lettres de soutien à Robin Clayton, entre autres de la part de ses voisins immédiats.

Trish Purdy est conseillère municipale pour les régions de Cole Harbour, Westphal, Lake Loon et Cherry Brook. Photo : Facebook/Trish Purdy

Après que les conseillers ont voté pour approuver l'exemption, beaucoup d'entre eux se sont joints à la forte rafale d'applaudissements.

La conseillère Trish Purdy a rapporté que les règles de décorum pour le conseil communautaire stipulent qu'il ne doit pas y avoir d'applaudissements, mais que même elle a applaudi.

Parfois, il faut un peu enfreindre les règles , a déclaré la conseillère Purdy.