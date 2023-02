Un commentateur de hockey remercié après des remarques envers une équipe autochtone

L’incident s’est produit dimanche lors d’un match de la ligue de hockey junior de la Nouvelle-Écosse, à Trenton.

En troisième période, les Eagles d’Eskasoni ont marqué deux buts pour égaler le match 2 à 2 contre les Scotians de Pictou County. Au cours de la même période, les Scotians ont écopé de sept pénalités, tandis qu’Eskasoni n’en a écopé que d'une.

Alors que les partisans écoutaient une diffusion en direct, ils ont entendu un commentateur sportif suggérer que les pénalités étaient injustes en demandant si [l'arbitre] a une carte de bande . Ces propos laissaient entendre que l’arbitre accordait un traitement préférentiel à l’équipe de la Première Nation d’Eskasoni.

Un commentaire choquant, selon Leroy Denny

J’ai été choqué par le commentaire , a révélé Leroy Denny, chef de la communauté d’Eskasoni. Il est propriétaire et président de l’équipe locale qui comprend des entraîneurs et des joueurs autochtones et non autochtones.

« Cela nous a découragés et attristés parce qu’il n’y a vraiment pas de place pour cela au hockey. En tant qu’équipe, nous insistons toujours sur l’inclusivité. » — Une citation de Leroy Denny, chef de la Première Nation d'Eskasoni

Leroy Denny, chef de la Première Nation d’Eskasoni. Photo : Tom Ayers/CBC

Dans une publication sur leur page Facebook mercredi, l’équipe des Scotians a affirmé que des remarques culturellement insensibles ont été faites envers l’arbitre et l’équipe pendant le match.

Relevé de ses fonctions

La direction des Scotians précise que le commentateur sportif a été relevé de ses fonctions et ne sera plus autorisé à participer à d’autres descriptions de matchs. Le réseau CBC a communiqué avec la direction des Scotians pour obtenir leurs commentaires, mais elle n'a pas répondu.

Leroy Denny, qui agit aussi comme commentateur de hockey en anglais et en mi'kmaq, affirme qu’il est important d’être impartial et d’utiliser un langage approprié.

Il a convenu que la décision de retirer le commentateur était juste.

[Les Scotians] ont fait leur part. Il y a des politiques et je crois que la direction de la ligue et l’équipe ont fait la bonne chose en agissant ainsi , a-t-il commenté.

Nous voulons simplement jouer au hockey. C’est notre objectif, gagner, être compétitif et pour que nos joueurs et nos fans s’amusent et se sentent en sécurité , a-t-il poursuivi.

Réactions de Hockey Nouvelle-Écosse

CBC a demandé une entrevue avec Hockey Nouvelle-Écosse, qui est l’organisme directeur de tout le hockey organisé dans la province.

Le porte-parole Garreth MacDonald a signalé que les paroles et les actes comptent.

Que ce soit sur la glace ou en dehors de la glace, il n’y a pas de place pour un langage discriminatoire dans le hockey a-t-il affirmé. La ligue de hockey junior de la Nouvelle-Écosse a réglé cette question rapidement et fermement. Nous appuyons leurs actions. Hockey Nouvelle-Écosse s’engage à faire en sorte que les patinoires de notre province soient un endroit sûr et accueillant pour tous.

Leroy Denny croit que son équipe, qui a remporté le match de dimanche 3 à 2 en fusillade, ne sera pas découragée par ce qui s’est passé.

Nous allons simplement continuer et aller de l’avant et espérer dans l’avenir que ce genre de choses ne se reproduisent pas.