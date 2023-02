La Ville de New York finance le transport des migrants voulant aller au chemin Roxham

Se rendre au chemin Roxham grâce à un billet d'autobus payé par les autorités américaines, c'est possible.

Notre objectif est d'aider les demandeurs d'asile qui souhaitent se déplacer vers un autre endroit , confirme une porte-parole de la Ville de New York à Radio-Canada.

Depuis plusieurs mois, la Ville de New York fait face à une crise sans précédent.

Plusieurs États républicains envoient chaque semaine, par différents moyens de transports, des centaines de personnes arrivées par le Mexique vers le nord-est du pays. Et les centres new-yorkais d'aide aux migrants, récemment ouverts, sont débordés.

La Ville de New York, dirigée par le démocrate Eric Adams, a donc pris la décision d'aider [ces gens] à rejoindre leur destination finale , même si celle-ci n'est pas New York, explique l'attachée de presse Kate Smart.

« Beaucoup de gens qui sont arrivés ici en bus ne voulaient pas ou n'avaient pas l'intention d'aller à New York, ou ne voulaient pas rester ici à long terme. » — Une citation de Kate Smart, porte-parole de la Ville de New York

Des organisations communautaires ont également aidé à émettre des titres de transport pour ceux qui veulent aller ailleurs , précise-t-elle.

Les migrants qui arrivent en sol américain dans des États du sud du pays ne sont pas les bienvenus. Photo : Getty Images / David McNew

Des billets jusqu'à Plattsburgh

Le cabinet du maire Adams n'admet pas cependant financer des billets jusqu'au chemin Roxham, et donc n'aide pas à franchir la frontière canado-américaine par cette route devenue mondialement célèbre.

En réalité, les personnes qui le désirent peuvent aller jusqu'à Plattsburgh en autobus. Dans le terminus d'autobus de cette ville américaine située à une trentaine de minutes de la frontière, une véritable industrie, très lucrative, s'est organisée pour déposer ensuite les migrants au chemin Roxham.

Des chauffeurs de taxi les attendent, à bord de véhicules faisant mention de la frontière et du chemin Roxham, pour parcourir cette dernière étape avant d'entrer au Canada.

Nous ne traitons pas Plattsburgh différemment de toute autre ville , mentionne d'ailleurs l'équipe du maire Adams.

Un journal américain, le New York Post (Nouvelle fenêtre) , s'est d'ailleurs rendu sur place, à Plattsburgh, et a rencontré des migrants dont le titre de transport a été payé par les autorités publiques américaines.

Le maire Adams sait-il que ces personnes iront ensuite au Canada? Son cabinet n'a pas répondu à cette question posée par Radio-Canada.

Le chemin Roxham connaît, depuis plus d'un an, un achalandage record. L'an passé, plus de 39 000 personnes ont utilisé cette voie de passage pour entrer au Canada.

À Plattsburgh, des chauffeurs de taxi proposent aux migrants de les conduire au chemin Roxham. Photo : Radio-Canada / Romain Schué

Une faille qui dérange

En raison de l'Entente sur les tiers pays sûrs, signée en 2002 entre le Canada et les États-Unis, ces migrants ne peuvent se présenter dans un poste de douane officiel. Selon cet accord, ils doivent présenter leur demande d'asile dans le premier des deux pays qu'ils traversent.

Cette entente n'encadre cependant pas les entrées irrégulières, comme le chemin Roxham. Une fois au Canada, ces personnes ont le droit de demander le statut de réfugié.

Cette faille fait l'objet, depuis plusieurs années, d'une discussion entre les autorités canadiennes et américaines. Le gouvernement de Justin Trudeau souhaite moderniser ce texte, mais les discussions tardent à aboutir.

Tout en questionnant la pertinence du gouvernement [américain de] payer des tickets pour aller au Canada , la ministre québécoise de l'Immigration, Christine Fréchette, réclame des actions rapidement de la part d'Ottawa.

Il y a urgence , a-t-elle clamé mardi lors d'un point de presse.

« [Cette histoire] démontre surtout l'importance de régler le problème du chemin Roxham et de cette entente. On attend que cette négociation se conclue pour que l'Entente s'applique sur l'ensemble de la frontière. » — Une citation de Christine Fréchette, ministre de l'Immigration

Un nouveau record en perspective

En décembre, près de 4700 personnes sont passées par cette route pour entrer au Canada.

Selon nos informations, malgré le froid et des conditions climatiques difficiles, le flux ne s'arrête pas. Tout indique même que la hausse pourrait se poursuivre en 2023.

Les journées avec plus de 200 personnes arrivant au chemin Roxham seraient de plus en plus fréquentes, d'après des sources policières.

Les nationalités des demandeurs d'asile sont également variées. Outre les Haïtiens, toujours très présents, il y a de plus en plus de Vénézuéliens, de Turcs et même d'Afghans.