La Vallée-de-l’Or veut mettre de l’avant les bons coups en intégration des immigrants

Cette distinction sera attribuée à une entreprise ou à un organisme qui se démarque par ses bonnes pratiques de gestion en lien avec l’immigration.

Le Carrefour Jeunesse Emploi espère que des exemples d’intégration réussie serviront d’inspiration pour les autres employeurs de la Vallée-de-l’Or. Le territoire accueille 47 % des immigrants de la région, mais il a tout de même connu un bilan migratoire négatif de 108 personnes en 2021-2022.

La rétention demeure un défi, reconnaît Mélanie Racette, directrice générale du CJEAE. On sait que le milieu de travail est souvent le premier contact.

« Parmi les bonnes pratiques, l'accueil est très important. Les gens doivent se sentir attendus. On peut aussi travailler à préparer les employés en place qui vont avoir à collaborer avec eux, prévoir des maillages, des pairs aidants. Les exemples sont très diversifiés et on veut que ces initiatives soient davantage connues et reconnues. » — Une citation de Mélanie Racette, directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Est

Une solution aux besoins de main-d'oeuvre

La Chambre de commerce de Val-d’Or fait le constat que de plus en plus de ses membres cherchent à se tourner vers l’immigration pour combler leurs besoins en main-d’œuvre. Même si le territoire doit composer avec une pénurie de logements et de places en service de garde, l’organisme estime que tous les efforts pour attirer et retenir des travailleurs doivent être encouragés.

On doit simplement se retrousser les manches et travailler les deux enjeux en parallèle , souligne Hélène Paradis, directrice générale de la CCVD.

On est chanceux parce que, comme région ressource, on est tricotés serrés et les gens vont souvent chercher à s’inspirer des bonnes pratiques des autres et travailler ensemble, comme pour aider le conjoint ou la conjointe d’un employé immigrant à trouver un emploi dans une autre entreprise, ajoute-t-elle. Il y a des maillages qui se font qui deviennent de belles inspirations.

Les entreprises et organismes qui désirent poser leur candidature pour le Prix Diversité doivent le faire avant le 3 mars. Le récipiendaire sera dévoilé en mai, lors de la 2e édition de la Matinée Diversité. Le lauréat méritera un trophée et le tournage d’une capsule promotionnelle.