Est-ce la fin de la saga de Muskrat Falls? Les prochains essais seront déterminants

Après une série d’échecs et de contretemps, les essais finaux du réseau de transmission de Muskrat Falls recommencent mardi et vont s'étaler sur les trois prochaines semaines.

S’ils sont réussis, le mégaprojet hydroélectrique au Labrador sera enfin terminé, cinq ans plus tard que prévu.

Mais s'il y a encore des problèmes et qu’Hydro Terre-Neuve-et-Labrador enregistre un autre échec, il faudra attendre l'hiver prochain avant de réessayer, ce qui représenterait des millions de dollars en coûts d’intérêts supplémentaires pour un projet dont la facture a déjà presque doublé.

La raison? Les essais finaux, pendant lesquels 700 mégawatts d’électricité seront envoyés vers Terre-Neuve, doivent être effectués à un moment où il y a une forte demande sur le réseau. Autrement dit, il faut les faire l’hiver, pendant les périodes de pointe.

Si on veut envoyer une telle quantité d’électricité et, plus important encore, être en mesure de gérer une panne si les essais échouent, un grand nombre de centrales doivent être en ligne , explique Rob Collett, vice-président responsable de l’ingénierie chez Hydro.

Plus de 1000 km de lignes électriques relient la centrale de Muskrat Falls, au Labrador, aux consommateurs à Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Lorsque les températures sont plus clémentes, Hydro réduit sa production d'électricité. À titre d’exemple, la centrale au mazout lourd de Holyrood, qui produit 490 mégawatts d’électricité, est seulement fonctionnelle pendant l’hiver.

60 000 foyers plongés das le noir en novembre

Les derniers tests du nouveau réseau, plus de 1000 km de lignes électriques, ont eu lieu en novembre. Ils ont échoué, plongeant 60 000 foyers dans le noir. Selon Rob Collett, un problème de logiciel a eu lieu lors de la conversion de l’électricité. Hydro a passé des semaines à enquêter sur l’incident, puis à réparer le logiciel.

« On a une autre occasion maintenant et il faut livrer la marchandise. » — Une citation de Rob Collett, vice-président responsable de l'ingénierie, Hydro T.-N.-L.

On est optimistes parce qu’on a découvert l’erreur qui a mené aux pannes la dernière fois , ajoute-t-il.

Selon la dernière mise à jour  (Nouvelle fenêtre) fournie par Hydro à la Régie des services publics, la commission réglementant les services d’électricité de Terre-Neuve-et-Labrador, les essais en usine de la nouvelle version du logiciel utilisé pour transmettre l’électricité s’amorcent mardi.

Entre le 15 et le 28 février, le nouveau logiciel sera utilisé pendant des tests du réseau, appelé Labrador Island Link.

Une facture de 13,4 G$

Pour le moment, les lignes électriques ne transmettent que 450 mégawatts d’électricité, même si la centrale de Muskrat Falls, sur le fleuve Churchill, est capable d’en produire 824.

Selon Hydro, chaque mois de retard représente des millions de dollars supplémentaires en frais d'intérêts. Une porte-parole de la société de la Couronne n'a pas été en mesure de préciser la facture précise liée aux retards, mais promet une mise à jour prochainement.

Selon les dernières estimations, la facture totale du projet a presque doublé depuis 2012, passant de 7,4 milliards de dollars à 13,4 milliards.

Les travaux devaient être achevés en 2017.