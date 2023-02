L’OSM lancera son premier disque sous la direction de Rafael Payare en mars

L’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) et son nouveau directeur musical Rafael Payare feront bientôt paraître un premier album ensemble. Le disque Mahler Symphony No. 5 sera sur les tablettes le 3 mars, sous l’étiquette néerlandaise Pentatone.

Le public pourra y entendre la Symphonie no 5 en do dièse mineur de Gustav Mahler, un compositeur particulièrement apprécié de Rafael Payare, enregistrée en août 2022.

Rien ne pourrait me rendre plus heureux que de me plonger dans cette partition de Mahler avec les musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal , a déclaré le chef d’orchestre par voie de communiqué lundi.

Leur finesse technique, leur couleur tonale, leur portée et leur profondeur donnent vie à la vaste toile musicale créée par le compositeur , a-t-il ajouté.

Cette œuvre phare de Gustav Mahler invite les mélomanes à accompagner le compositeur allemand dans les hauts et les bas de sa vie au début des années 1990, qui était alors marquée par une expérience de mort imminente, son mariage avec sa bien-aimée Alma, et sa nomination à la direction de l’Orchestre de la Cour de Vienne.