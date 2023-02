Laurence Demers-Rivard : celle qui veille sur la santé mentale des policiers de la SQ

Il y a quatre ans, on posait les questions sur les ressources d'aides disponibles et les gens savaient peu les réponses. Maintenant, tout le monde connaît les réponses et leurs responsabilités envers leurs collègues qui montrent des signes de détresse mentale , lance d'entrée de jeu Laurence Demers-Rivard, la responsable de la Division de la santé et de la prévention au travail à la SQ .

La porte-parole de la SQ, Geneviève Bruneau (à gauche), en compagnie de la responsable de la Division de la santé et de la prévention au travail, Laurence Demers-Rivard (à droite). Photo : Radio-Canada / Steve Rompré, caméraman

Il y a à peine 10 ans, la Sûreté du Québec (SQ) ne comptait que sur un seul intervenant en prévention pour s'occuper des programmes d'aide psychologique.

Taux d’absentéisme à la SQ suite à un diagnostic psychologique 2019 : 23,1 % 2020 : 21,8 % 2021 : 24,8 % 2022 : 25,1 % Source: Sûreté du Québec

La personne qui était seule auparavant ne s'occupait que du Programme d'aide aux employés et "éteignait les feux" en réaction à ce qui lui était signalé , explique Mme Demers-Rivard.

Aujourd'hui, c'est plus d'une dizaine d'intervenants en santé mentale qui sont embauchés et le travail ne manque pas à travers les différentes MRC desservies par la SQ .

L'équipe qui a le plus augmenté depuis mon arrivée en poste, c'est vraiment les intervenants en prévention psychologique. En 2017, on a donc pu lancer un comité de prévention du suicide. Et en 2021, le programme Les Sentinelles a pu former près de 200 personnes pour détecter les signes de détresse psychologiques parmi leurs collègues à la SQ , a renchéri la responsable de la prévention en santé mentale.

Le programme des Sentinelles est arrivé à point après le suicide de quatre policiers de la SQ au cours de la seule année de 2019.

Le programme d'aide a incité des services de police français à venir au quartier général de la SQ à Montréal pour implanter un programme similaire à celui des Sentinelles, affirme Mme Demers-Rivard. Le taux de suicide en France parmi les gendarmes est particulièrement inquiétant en raison de son nombre annuellement.

L'effet collatéral du suicide d'un policier

Laurence Demers-Rivard n'hésite pas à rappeler l'onde de choc que cause le suicide d'un policier dans l'ensemble des postes de MRC au Québec. Les quelques 5842 policiers et 2089 employés civils forment à eux seuls une communauté.

Quand un tel drame arrive, on a ce qu'on appelle dans la prévention du suicide la postvention. C'est-à-dire que l'on va prendre les devants auprès des équipes pour déterminer tous ceux qui sont affectés par la situation. On s'assure qu'il y a un suivi non seulement dans les jours suivant, mais aussi dans les semaines suivantes , mentionne Laurence Demers-Rivard.

En 2019, 293 policiers étaient soutenus par un programme d'aide psychologique à la SQ . Trois ans plus tard, en 2022, ce chiffre avait doublé pour s'établir à 608.

Ça me prouve que les messages de prévention que l'on a martelés à l'interne apportent des résultats. Selon des sondages d'indice de santé mentale chez les premiers répondants, on a pu voir une amélioration de 2019 à 2022. Il n'y a pas plus de détresse, mais on brise les tabous et les gens prennent soin d'eux en allant chercher de l'aide , croit avec convictions la cadre civile.

L'équipe de Laurence Demers-Rivard mentionne qu'en 2019, 293 policiers étaient soutenus par des programmes d'aide. En 2022, ce nombre était rendu à 608. Photo : Radio-Canada / Steve Rompré, caméraman

On sait que les policiers doivent intervenir dans des situations de détresse chez les gens. Et parfois, d'admettre que l'on vit soi-même une situation que l'on voit chez les autres n'est jamais évident. Ce que l'on cherche à faire, c'est de démontrer qu'aller chercher de l'aide n'est pas une faiblesse, mais une force pour aller mieux par la suite ,

« Ce que l'on veut, c'est démocratiser la recherche d'aide. On veut qu'aller voir un psychologue devienne aussi banal que d'aller voir son médecin pour son examen annuel. On veut travailler en prévention afin d'éviter que nos membres étirent l'élastique jusqu'au bout. » — Une citation de Laurence Demers-Rivard, responsable de la Division de la santé et de la prévention au travail à la SQ

La directrice générale de la Sûreté du Québec, Johanne Beausoleil, a donné la directive de faire du corps policier provincial un chef de file en prévention de la santé mentale.

L'offre de soutien psychologique va donc augmenter au cours des prochaines années tant pour les policiers que les employés civils.