Québec annonce une aide d’urgence de 3,5 M$ pour les migrants

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, et la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Christine Fréchette, en ont fait l'annonce lundi en précisant que la somme accordée vise particulièrement l’aide alimentaire, l'hébergement, l'habillement et le soutien à la famille.

La gestion du fonds de 3 millions de dollars est confiée à Centraide du Grand Montréal qui répartira les sommes à 22 organismes concernés.

Un demi-million de dollars serviront par ailleurs à soutenir 12 organismes des régions de Montréal, de la Montérégie, de Laval et de la Capitale-Nationale pour l'aide à la recherche de logement.

Cette aide fait écho à l'appel à l'aide lancé par le milieu communautaire le mois dernier.

« Nous avons entendu l'appel à l’aide des organismes communautaires qui travaillent auprès des nouveaux arrivants vivant dans la précarité. J’ai vu là un appel lancé par des personnes plus que dévouées qui faisaient tout leur possible pour venir en aide aux personnes nouvellement arrivées au Québec et qui vivent souvent des situations difficiles. » — Une citation de Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Centraide Montréal, partenaire dans cette annonce, s’est engagé à contribuer au fonds avec un montant de 333 000 $.