Blessures auditives des interprètes du Parlement : des changements attendus dès lundi

La pandémie de COVID-19 a eu des effets inattendus. En multipliant le recours à la vidéoconférence pour les séances de la Chambre des communes et des comités parlementaires, elle a fait subir de nombreuses blessures aux interprètes.

Acouphène, choc auditif, perte d’audition… Plusieurs interprètes du Bureau de la traduction du Canada ont subi une blessure auditive depuis le passage au mode virtuel.

Une situation qui a conduit l’Association canadienne des employés professionnels (ACEP) a déposé une plainte en vertu du Code canadien du travail contre le Bureau de la traduction pour manquement à la santé et à la sécurité des interprètes, le 2 février 2022.

Un an plus tard, le Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada lui a donné gain de cause.

Il estime que le lieu de travail exploité par le Bureau de la traduction contrevient aux dispositions de la partie II du Code canadien du travail et que le Bureau de la traduction n’a pas veillé à la protection de son personnel en matière de santé et sécurité en ne s’assurant pas que, lors des rencontres avec interprétation simultanée, le travail d’interprétation soit fait uniquement lorsque les participants virtuels portent un microphone conforme aux normes ISO .

Dans ses instructions, rendues mercredi dernier, des mesures correctives ont été ordonnées au Bureau de la traduction. Celui-ci doit cesser, au plus tard le 6 février 2023, toute contravention et prendre des mesures pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

Les incidents en hausse depuis mars 2020, selon l' ACEP

Par voie de communiqué, l’ ACEP a applaudi ces instructions rendues après presque trois ans de représentations incessantes de la part [du syndicat] auprès du Bureau de la traduction pour que ce dernier adopte des mesures en vue d’éliminer tous les risques connus pour la santé et la sécurité auxquels ses membres, les interprètes du gouvernement fédéral, font face chaque jour .

Cette décision rend enfin à nos membres une certaine forme de justice et une plus grande protection après un combat extrêmement long et pénible , déclare le président de l’ ACEP , Greg Phillips.

Le syndicat explique qu’un nombre record d’incidents a été signalé régulièrement depuis mars 2020 et cite notamment le cas d’un interprète pigiste transporté à l’hôpital à la suite d’une blessure, l’automne 2022.

Dans une déclaration écrite, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC),dont dépend le Bureau de la traduction, dit reconnaître que les derniers mois et les dernières années ont été difficiles pour les interprètes aussi bien physiquement que mentalement .

Avec l’aide de ses partenaires, y compris l’Administration de la Chambre des communes et l’Administration du Sénat, le Bureau de la traduction de Services publics et Approvisionnement Canada a pris des mesures pour protéger les interprètes , assure le Ministère.

La santé et la sécurité sont la priorité du Bureau de la traduction. En collaboration avec ses partenaires, le Bureau de la traduction donne suite à ces instructions [du Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada], qui cadrent avec les efforts déjà déployés pour protéger les interprètes , écrit-on.

De son côté, l’ ACEP dit espérer que les changements promis se concrétiseront. Le syndicat assure d’ailleurs qu’il continuera de surveiller la situation pour s’assurer que le Bureau de la traduction se conforme pleinement et en temps opportun aux instructions du Programme du travail .

Avec les informations d’Alexandra Angers