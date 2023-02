Uber relance une option de covoiturage à Vancouver, Toronto et Montréal

Après UberPool, Uber relance une option de covoiturage pour ses usagers de Vancouver, Toronto et Montréal. UberX Partage permettra aux passagers qui sélectionnent l’option de partager leur trajet s’ils voyagent dans la même direction.

Selon l’entreprise, les utilisateurs qui choisiront l’option du covoiturage bénéficieront d'une réduction initiale allant jusqu'à 20 % .

Nous savons que l'accessibilité financière joue un rôle lorsque les gens prennent des décisions sur la façon de se rendre d’un point A à un point B , explique le directeur général d'Uber Canada Mobilité, Michael van Hemmen, dans un communiqué. Cette nouvelle option de trajets partagés offrira une expérience plus abordable et durable aux usagers et aux villes que nous desservons.

Uber avait déjà lancé l’application UberPool à Toronto, en 2015, mais celle-ci avait été mise sur pause pendant la pandémie de COVID-19. L’application permettait à deux clients voyageant dans la même direction d'être jumelés pour économiser sur le prix de la course.

L’entreprise dit avoir repensé l’expérience après avoir écouté les commentaires des conducteurs et des usagers.

Avec UberX Partage, le covoiturage pourrait ajouter 6 minutes au trajet, estime Uber. Le conducteur recevra une prime de 1 $ lorsqu'il prendra en charge un deuxième passager.

À Vancouver, l’option sera disponible entre le campus de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) à l’ouest et les avenues Springer et Royal Oak à l’est, excluant le parc Stanley.

À Montréal, il sera possible de l’utiliser entre le fleuve Saint-Laurent au sud, la rivière des Prairies au nord, le boulevard Pie IX à l’est et le boulevard Cavendish et la 32e Avenue à l’ouest.

À Toronto, UberX Partage pourra être utilisé à l’intérieur des limites municipales de la ville.

Selon l’entreprise, cette option sera disponible plus tard cette semaine.