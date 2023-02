Un an et demi à attendre le branchement d’Hydro-Québec

C’est le cas d’un couple de Senneterre, pour qui ces délais causent de sérieux maux de tête.

Joanie Fillion et Steve Lafontaine ont déposé une demande à Hydro-Québec en novembre 2021 pour alimenter en électricité leur future maison située à 650 mètres du réseau existant. Le projet nécessite de planter une dizaine de poteaux et d'y installer une ligne aérienne.

En décembre dernier, Hydro-Québec leur a signifié que les travaux seront effectués en avril 2023, soit près de 18 mois après la demande initiale.

On s’attendait à un délai et on est conscients que notre raccordement demande beaucoup de distance, mais jamais à ce que ce soit aussi long, souligne Joanie Fillion. On s’était dit qu’on pourrait habiter notre maison cet hiver, mais on est rendus en février et on n’a toujours pas de nouvelles.

La maison du couple est située à 650 mètres du réseau existant. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le couple assure avoir répondu à toutes les attentes d’Hydro-Québec pour faire avancer la demande, en défrichant le terrain pour la future ligne.

Il fallait que je rappelle constamment pour essayer d’activer le projet, précise Steve Lafontaine. J’ai même demandé à Hydro si je pouvais planter les poteaux moi-même s’ils me fournissaient une fiche technique, mais on m’a dit que c’est impossible. J’ai aussi demandé le contact du contracteur pour essayer de faire avancer ça, mais ils ne veulent pas me le donner.

Hausse des délais de branchement

Le cas du couple de Senneterre est loin d’être unique dans la région. Chez Hydro-Québec, on reconnaît que les délais de branchement ont beaucoup augmenté depuis deux ou trois ans.

Les délais dépendent du type d’installation. Dans la plupart des cas, on parle de délais relativement courts, moins de 30 jours si les gens sont près du réseau et que les poteaux sont du même côté que la résidence. Par contre, et on s’en excuse, quand on doit rallonger un réseau ou faire des travaux d’ingénierie pour augmenter la capacité, les délais sont plus longs que d’habitude et ça peut aller entre 12 et 18 mois , explique Arnaud Warolin, chef des relations avec le milieu chez Hydro-Québec pour l’Abitibi-Témiscamingue.

M. Warolin ajoute que ces délais sont notamment causés par une hausse des demandes, les nombreux événements climatiques des derniers mois et la pénurie de main-d’oeuvre.

C’est une situation qu’on vit partout au Québec depuis la pandémie, où on a pris du retard, fait-il remarquer. Aussi, l’essor économique de la région amène beaucoup de demandes de branchements. On parle d’une hausse du volume de 30 % en 2021 et de 20 % en 2022. On travaille à trouver des outils pour résorber notre retard. On a un problème à avoir accès à de la main-d’oeuvre et, même avec des sous-traitants, on a de la difficulté.

En plus des délais de branchement qui retardent le projet de construction, le couple a reçu une facture de quelques dizaines de milliers de dollars de la part d'Hydro-Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Sans électricité, le projet de construction de la maison de Joanie Fillion et Steve Lafontaine est plus complexe, plus long et plus coûteux que prévu.

On est chanceux de louer une maison où on peut rester en attendant, mais c’est sûr que ça retarde le projet, affirme M. Lafontaine. On doit constamment transporter de l’essence pour alimenter la génératrice et venir mettre du bois dans notre chauffage d’appoint. C’est très dur d’avancer comme on voudrait.

Une facture salée avant les travaux

En décembre dernier, le couple a payé la facture de quelques dizaines de milliers de dollars exigée par Hydro-Québec. Joanie Fillion et Steve Lafontaine ont ensuite appris que la date de leur branchement passait d’avril au 1er mars 2023, mais ils demeurent sceptiques qu’elle sera respectée.

« Ça m’a fâchée d’avoir à payer la facture. Normalement, tu payes quand les travaux sont effectués. Je me disais que ça aiderait peut-être à ce qu’ils viennent la semaine suivante, mais non. On est rendus en février et il n’y a rien de fait. On est déçus et choqués. On se sent impuissants dans ça. »

Le porte-parole d’Hydro-Québec précise que les règles de fonctionnement internes de la société d'État prévoient que les travaux soient payés à l’avance.

Arnaud Warolin invite par ailleurs tous les clients qui ont un projet de branchement à Hydro-Québec de s’y prendre le plus tôt possible.