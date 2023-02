Vers un duel PLQ-QS dans Saint-Henri–Sainte-Anne

L'élection complémentaire qui aura lieu le 13 mars dans la circonscription montréalaise de Saint-Henri–Sainte-Anne se jouera sur la crise du logement, sur l'accès aux services de garde et sur les droits des Québécois non francophones, selon le Parti libéral du Québec (PLQ), qui a présenté son candidat lundi dans un bar du Sud-Ouest.

La partielle, rendue nécessaire par la démission de l'ancienne cheffe libérale Dominique Anglade, a été officiellement lancée en matinée lundi après la signature d'un décret par le conseil des ministres du gouvernement caquiste de François Legault. L'élection aura lieu le 13 mars, comme l'avait annoncé Radio-Canada dimanche.

Si le PLQ entend bien conserver son siège en faisant confiance à l'entrepreneur social Christopher Baenninger, qu'il a présenté lundi matin au Burgundy Lion, il voit aussi Québec solidaire (QS) dans son rétroviseur, à en croire les attaques, nombreuses et senties, lancées en point de presse par le chef intérimaire du parti, Marc Tanguay.

QS , a-t-il répété, a manqué de solidarité l'an dernier en votant en faveur du projet de loi 96 sur le français langue commune qui, selon lui, limite les droits et libertés des Québécois non francophones ainsi que leur accès aux services publics.

M. Tanguay reproche aussi au second groupe d'opposition de compter dans ses rangs l'ancien chef d'Option nationale Sol Zanetti, plus séparatiste que le plus séparatiste des péquistes , alors que les électeurs de Saint-Henri–Sainte-Anne, selon lui, auraient davantage besoin d'un député qui se bat pour le Canada .

« Pour la défense des droits et libertés, on ne peut pas se permettre un député de Québec solidaire. » — Une citation de Marc Tanguay, chef par intérim du Parti libéral du Québec

Au-delà de ces questions, le PLQ souhaite aussi, et surtout, discuter pendant la campagne électorale d'enjeux relatifs aux garderies et à la crise du logement, a expliqué M. Tanguay, évoquant la construction de logements sociaux et l'accès à la propriété .

Québec solidaire – qui a déjà fait connaître l'identité de son propre candidat, l'avocat spécialisé en immigration Guillaume Cliche-Rivard – réagira au déclenchement de l'élection à 14 h.

Saint-Henri–Sainte-Anne est un château fort libéral, détenu sans interruption par le PLQ depuis sa création en 1992. Lundi, Marc Tanguay s'est montré convaincu de garder la circonscription, ajoutant qu'il ne tenait rien pour acquis .

Les solidaires, pour leur part, améliorent constamment leur score dans ce comté depuis près d'une décennie. De quatrième en 2014, avec 10,7 % des voix, le parti a fini deuxième l'an dernier, avec 27,7 % des suffrages. Guillaume Cliche-Rivard, qui était déjà candidat, avait terminé moins de 10 points derrière Dominique Anglade.

Moins compétitive dans Saint-Henri–Sainte-Anne, la Coalition avenir Québec (CAQ) a fait savoir il y a deux semaines qu'elle serait représentée à l'élection partielle par le président de la Commission de la relève du parti, Victor Pelletier.

Le Parti québécois (PQ) et le Parti conservateur du Québec (PCQ) n'ont pas encore annoncé leurs couleurs. Le PCQ a toutefois indiqué que son chef Éric Duhaime, qui ne siège pas à l'Assemblée nationale, ne tenterait pas sa chance dans Saint-Henri–Sainte-Anne.

Le candidat libéral Christopher Baenninger s'est fait battre par Manon Massé l'an dernier dans Sainte-Marie–Saint-Jacques. Il s'est toutefois félicité lundi matin d'avoir terminé en deuxième place derrière Québec solidaire, alors qu'on lui prédisait la quatrième.

Dans tous les cas, l'élection complémentaire qui aura lieu dans Saint-Henri–Sainte-Anne le 13 mars n'aura aucun impact sur le rapport de force à l'Assemblée nationale. Avec 90 des 125 sièges, la majorité caquiste n'est pas menacée.