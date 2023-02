Marit Stiles : « J’ai vraiment pratiqué mon français à Ottawa »

En entrevue à ICI Ottawa-Gatineau, lundi, Mme Stiles a raconté son parcours, qui l’a menée de Terre-Neuve à l’Ontario.

C’est d’abord à Ottawa que la députée provinciale de Davenport a posé ses valises pour étudier le journalisme et les sciences politiques à l’Université Carleton. Son déménagement dans la capitale fédérale lui a également permis de parfaire son français.

Comme étudiante à Terre-Neuve, j’ai fait une mineure en français. Mais il n’y a pas beaucoup de français parlé à Terre-Neuve. [...] J’ai vraiment pratiqué mon français à Ottawa. Et puis aussi, le mari de ma sœur est francophone, c’est un Franco-Ontarien, alors beaucoup de ma famille parlent français. Mais j’essaie aussi de suivre beaucoup de leçons de français. Je suis vraiment engagée, car j’ai encore vraiment besoin d’améliorer mon français , a-t-elle expliqué, en français.

Marit Stiles a officiellement pris la succession d’Andrea Horwath, ce samedi. Peter Tabuns occupait le poste par intérim depuis la démission de Mme Horwath, en juin dernier, après sa défaite aux élections provinciales.

Avec Mme Stiles, le parti se dote d'une cheffe capable de s'exprimer en français, ce qui n'était pas le cas de Mme Horwath et qui n'est pas non plus le cas du premier ministre progressiste-conservateur, Doug Ford.

Un parti uni , selon Mme Stiles

Élue depuis 2018 à Queen’s Park, elle était la seule candidate pour prendre la tête du NPD provincial. Pour elle, c’est un signe que le parti est unifié .

Consciente du travail à réaliser, elle a bon espoir de pouvoir gagner les prochaines élections provinciales de 2026.

On doit se mettre au travail dès maintenant pour construire un plan qui peut battre les conservateurs et faire plus pour les gens. Je suis venue en Ontario pour l’école, mais je suis restée ici, parce que c’était l’endroit où trouver du travail et des opportunités. Mais maintenant, je pense que les gens n’ont pas ces opportunités. J’ai parlé avec beaucoup de gens au cours de la campagne et les choses sont loin [de bien aller] , a-t-elle dit, citant notamment la situation dans les hôpitaux de l'Ontario.

« Je pense que je vais être une cheffe qui est forte, mais aussi qui est à l’écoute des gens. C’est la priorité du parti de porter la voix des gens à Queen’s Park. C’est ma force. [...] Je peux gagner. J’ai été une athlète dans une autre vie et je sais comment gagner. » — Une citation de Marit Stiles, cheffe du Nouveau Parti démocratique de l’Ontario

Avant de se lancer en politique, Mme Stiles a notamment travaillé une dizaine d’années dans le milieu culturel et syndical, au sein de l’Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA).