Formation accélérée en soins infirmiers à Trois-Rivières pour les infirmières auxiliaires

Le programme sera notamment plus court que ce qui est offert habituellement. Ces étudiants passeront moins de temps en stages et en laboratoire, considérant que les gens arrivent avec un diplôme en poche et, souvent, une expérience de travail terrain , explique la directrice des études et de la vie étudiante au Cégep de Trois-Rivières, Nathalie Cauchon. Il faut détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) pour être infirmière auxiliaire.

La formation et les horaires ont été adaptés en collaboration avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

L’objectif est de permettre aux futures infirmières de continuer à travailler en poursuivant leurs études en ayant un contexte de travail et d’études qui est le plus favorable possible , ajoute Mme Cauchon.

D'autres cégeps, dont celui de Drummondville, offrent déjà ce type de passerelle pour les infirmières auxiliaires.

Un projet de clinique-école

Une autre nouveauté devrait faire son apparition pour la prochaine année scolaire au Cégep de Trois-Rivières : une clinique-école pourrait voir le jour. Dans le cadre de leurs études, les étudiants accueilleraient des patients.

La clinique-école serait installée dans les murs du CIUSSS , selon Nathalie Cauchon. Cela permettrait d’ augmenter le nombre de places de stages, entre autres, parce que c’est un enjeu dans la région et dans toutes les régions du Québec d’avoir des milieux de stages supervisés avec tout ce dont on a besoin pour l’enseignement , dit-elle.

Le Cégep de Trois-Rivières vise à le mettre en place dès l’année scolaire 2023-2024 et la clinique-école pourrait prendre de l’ampleur par la suite. Les étudiants en Techniques de travail social pourraient éventuellement être impliqués dans ce projet.

D’après l’entrevue réalisée à l’émission Toujours le matin