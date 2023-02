Le taux de suicide toujours en baisse au Québec, malgré la pandémie

Dans son rapport intitulé Les comportements suicidaires au Québec : portrait 2023, l’ INSPQ rapporte, selon les données officielles ajustées, que 1055 personnes se sont enlevé la vie au Québec en 2020, ce qui correspond à un taux de 12,3 suicides par tranche de 100 000 habitants.

En termes plus simples, on recense environ trois suicides par jour dans la province.

Selon la dernière mise à jour du Bureau du coroner en chef pour l’année 2021, le 16 décembre dernier, au moins 1008 suicides ont été commis au Québec cette année-là. Ce qui s’annonce moindre qu’en 2020.

Ces données sont encourageantes dans la mesure où elles continuent de baisser au Québec, et ce, malgré l’impact du confinement prolongé de la pandémie.

Statistiquement, le taux de suicide n’a jamais été aussi bas en près de 40 ans au Québec, autant chez les hommes que chez les femmes, soulignent les analystes de l’ INSPQ .

Le suicide est actuellement la 8e cause de décès au Québec. Le cancer, les maladies du cœur et les maladies chroniques des voies respiratoires étant les trois premières causes de décès dans la province.

Les hommes toujours surreprésentés

Chez les hommes, qui affichent un taux de suicide trois fois plus élevé que les femmes, la situation continue de s'améliorer depuis le sommet de 35,3 suicides par 100 000 habitants atteint en 1999.

Depuis le début des années 2000, le taux de suicide chez les hommes a beaucoup diminué, mais sa progression vers le bas a ralenti depuis quelques années. La donnée de 2020 indique que le taux ajusté de suicide chez les hommes était 18,8 par 100 000 personnes. C’est le taux le plus bas observé depuis 40 ans , écrit l' INSPQ .

Un recul particulièrement marqué a aussi été constaté chez les jeunes hommes de 20 à 34 ans qui ont vu leur taux de suicide passer de 47,5 à 18,4 par 100 000 habitants de 1999 à 2020, souligne le rapport de l’Institut.

C’est en contrepartie chez les hommes de 50 à 64 ans qu’on dénombre le plus de suicides avec un taux de 24 par 100 000 habitants. À titre de comparaison, chez les femmes du même groupe d’âge – qui est aussi le groupe le plus touché dans les statistiques féminines – le taux de suicide en 2020 était de 7 par 100 000 habitants.

Après avoir atteint un sommet en 1999, le taux de suicide chez les femmes a constamment diminué pour atteindre en 2020 le taux ajusté le plus bas depuis le début des années 1990, soit 5,9 par 100 000 personnes , souligne l' INSPQ .

Si les hommes ont une plus forte propension à passer à l’acte que les femmes, ces dernières ont affiché en 2020 des taux nettement supérieurs aux hommes d’hospitalisation et de recours aux urgences pour traiter des tentatives de suicide ou des pensées suicidaires. Les femmes se tournent davantage vers les hôpitaux et les ressources médicales lorsqu’elles sont suicidaires, si on en croit les chiffres.

Les jeunes femmes davantage en proie aux pensées suicidaires

Bien que le taux de suicide chez les femmes est à son plus bas niveau depuis 30 ans au Québec, les données sur les comportements suicidaires des jeunes femmes et des adolescentes sont préoccupantes, souligne l’ INSPQ .

Les adolescentes fréquentent beaucoup plus les urgences lors de crises suicidaires , ont constaté les analystes de l’ INSPQ qui citent une récente enquête sur le suicide de leurs collègues de l’Institut national de la Statistique du Québec  (Nouvelle fenêtre) .

« Selon la dernière Enquête québécoise sur la santé de la population, 11 % des adolescentes de 15 à 19 ans et 6 % des jeunes femmes de 20 à 34 ans mentionnent avoir eu des idées suicidaires sérieuses. C'est presque 2 fois plus qu'il y a 5 ans. » — Une citation de Extrait de : Idées suicidaires sérieuses et tentatives de suicide – Institut de la statistique du Québec

Plus de détails suivront.