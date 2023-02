Le nombre de cliniques de vaccination contre la COVID-19 pourrait diminuer

Avec les nouvelles recommandations de la santé publique provinciale, qui privilégie dorénavant la vaccination contre la COVID-19 pour les personnes vulnérables et celles qui n'ont jamais reçu de vaccin, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean évalue la pertinence de maintenir tous ses centres de vaccination ouverts.

Depuis le début de la campagne de vaccination, le nombre de sites de vaccination est demeuré le même, mais l’offre de services a été diminuée.

On est à envisager différentes options […]. Les taux de vaccination sont bas. On donne encore quelques vaccins d’influenza par jour, mais très peu. Quand on combine les deux, c’est très peu actuellement , a déclaré le directeur régional de santé publique, Donald Aubin, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Selon le directeur, entre décembre 2021 et août 2022, 60 % de la population a été infectée par le coronavirus.

L’immunité collective n’est pas atteinte en raison du fait que le virus change constamment et que de nouveaux variants font leur apparition à l’échelle planétaire.

Il faut considérer que si on n’avait pas de changement de variant, là on pourrait dire qu’on s’en va vers une immunité collective, mais on a trop de variants qui apparaissent au fur et à mesure , a poursuivi Donald Aubin.

Le démantèlement de cliniques de vaccination nécessitera beaucoup de planification de la part du CIUSSS, a-t-il fait valoir.

Donald Aubin rappelle qu'il est toujours possible pour l'ensemble de la population de se prévaloir d'une dose de vaccin contre la COVID-19.

Avec Frédéric Tremblay