Clic Santé reçoit un 2e prix citron d’un regroupement de gens avec un handicap visuel

Le portail Clic Santé met à l’épreuve la patience des personnes avec une déficience visuelle : le site reçoit pour la deuxième année un prix coup de gueule en matière d’accessibilité web de la part des membres du Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM).

Pour Jérôme Plante, qui est non-voyant, il est impossible à l’heure actuelle de réserver de façon autonome un rendez-vous pour une prise de sang ou encore un vaccin sur Clic Santé.

« Des étapes importantes du processus de réservation ne sont pas accessibles. [...] Ça crée des frustrations. » — Une citation de Jérôme Plante

Pour surfer sur le web de façon autonome, il utilise notamment un clavier régulier, dont il connaît les touches par cœur. Il a aussi recours, comme beaucoup de membres du RAAMM, à un lecteur d’écran en synthèse vocale et une tablette à relief qui se branche à l’ordinateur afin de traduire le texte d’un site en braille.

En plus du lecteur d'écran, des utilisent un outil qui permet d'afficher en braille ce qui est écrit sur l'écran. Photo : Radio-Canada

Mais le portail Clic Santé ne facilite pas toujours leur utilisation. Par exemple, Jérôme Plante, qui travaille en informatique, note que la liste des services offerts sur le site n’est pas codée de sorte à lui assurer qu’il a sélectionné le bon champ.

C’est aussi impossible pour lui d’interagir avec le calendrier pour choisir une date de rendez-vous. Même scénario pour l’heure et l’emplacement, faute de pouvoir interagir avec les boutons et la carte interactive du site.

« On apprend seulement à la fin du processus l’heure, la date et l’endroit du rendez-vous, sans qu’on puisse choisir. » — Une citation de Jérôme Plante

Bien qu’il reconnaît que des changements ont été apportés au site dans la dernière année, Jérôme Plante n’y a pas vu de différences de son côté.

Pas un site gouvernemental officiel

Le gouvernement du Québec, qui vante souvent les mérites du site Clic Santé, développé par une firme privée d’Alma, est bien au fait de ces problèmes d’accessibilité.

Bien avant la pandémie, le RAAMM leur avait signalé des problèmes avec le portail, qui ne respectent pas les normes gouvernementales voulant que ses sites soient utilisables au plus grand nombre de personnes possible.

Jérôme Plante rappelle que beaucoup de personnes âgées et handicapées ont besoin de prendre des rendez-vous de santé. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Selon Émilie Viau, coordonnatrice des services en accessibilité numérique du RAAMM, les changements nécessaires ne sont pas très laborieux à réaliser.

« Les délais sont de moins en moins justifiables. Ils ont eu amplement le temps de travailler sur cette plateforme. » — Une citation de Émilie Viau

En réponse à Radio-Canada en 2022, le ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) avait indiqué travailler sur un plan dont les travaux sont complexes, longs et prendront plus d’une année à réaliser .

Le MSSS avait aussi précisé que Clic Santé n’est pas un site gouvernemental officiel , donc il n’a pas à se soumettre aux standards d’accessibilité web du gouvernement.

Le ministère n’a pas donné suite à une demande de commentaire.

Téléphoner, une solution qui n’est pas idéale

En attendant d’améliorer l'accessibilité de Clic Santé, le gouvernement recommande de téléphoner pour prendre rendez-vous.

Mais cette solution ne plaît pas aux membres du RAAMM, qui montrent du doigt les horaires restreints de la ligne, le temps d’attente et le fait qu’elle n’offre pas de vue d’ensemble sur les services offerts.

On doit pouvoir suivre ce train de l’informatisation et ne pas être laissé de côté , croit Jérôme Plante, qui aimerait avoir plus d’autonomie en ligne.

« On est comme des citoyens de seconde zone. » — Une citation de Jérôme Plante

Il y a urgence d’agir, selon lui. Par ailleurs, le nombre de personnes avec un handicap visuel est à la hausse, notamment en raison du vieillissement de la population.

Le Service québécois de livre adapté dans le collimateur

Le Service québécois du livre adapté (SQLA) figure aussi parmi les finalistes des prix coups de gueule.

La mission de ce service, une division de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), est d’offrir aux personnes ayant une déficience perceptuelle des livres adaptés (livres audio, livres en brailles, etc.). Le site sert, entre autres, à rechercher dans le catalogue de ces œuvres, les réserver, les télécharger et les emprunter.

BAnQ offre depuis sa création un catalogue de livres adaptés pour les personnes avec un handicap visuel. Photo : Facebook/Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Mais la refonte du site mise en ligne en juillet 2022 ne fait pas l’unanimité.

Ironiquement, [le nouveau site] a été mis en ligne en comportant des enjeux majeurs d’utilisation avec un lecteur d’écran , peut-on lire dans un communiqué du RAAMM.

« Vu sa mission, et toutes les possibilités de consultations de la clientèle cible, ce site aurait dû donner l’exemple. Et ça n’a visiblement pas été le cas. » — Une citation de Jérôme Plante

Le site du SQLA n’est pas impraticable, mais il complexifie la tâche, selon Jérôme Plante. Parmi les problèmes, on compte des champs de formulaire mal étiquetés ou insuffisamment détaillés, difficiles à lire par un lecteur de page web.

Pour Sébastien Nadeau, directeur des services au public de BAnQ, ce prix coup de gueule n'est pas reçu avec fierté : Le nouveau site est un gros projet qui a mis plus de trois ans à voir le jour. Les équipes ont travaillé très fort.

Il reconnaît toutefois qu’il a volontairement été mis en ligne avec des coquilles , mais dans le but de régler les problèmes rapidement .

BAnQ a aussi fait ses devoirs , affirme-t-il, mentionnant avoir collaboré avec des spécialistes de l'accessibilité à l’interne, avoir eu recours à un consultant, ainsi qu’à une firme spécialisée en design de sites accessibles.

L’institution a déjà commencé à déployer des changements, et compte travailler prochainement avec le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) pour relever avec la clientèle cible les problèmes.

« Dans tout projet, comme la refonte d’un portail important, on devrait toujours consulter en amont les utilisateurs sur qui ça aura un effet. » — Une citation de Jérôme Plante

C’est souvent plus coûteux, et ça engendre plus d’effort de penser à l'accessibilité après coup , indique Émilie Viau. Mais pas dans ce cas-ci, selon Sébastien Nadeau, qui précise que c’est dans l’entente avec le développeur de réparer les bobos .

Coups de cœur pour les arts vivants

Les arts vivants font bonnes figures auprès des membres du RAAMM, à commencer par le Théâtre du rideau vert, dont les initiatives d'accessibilité sont qualifiées par plusieurs de novatrices et pionnières .

Le Théâtre du Rideau Vert à Montréal fait beaucoup d'efforts pour rendre ses pièces accessibles au plus grand nombre. Photo : Facebook/Théâtre du rideau vert - François Laplante Delagrave

Le théâtre invite notamment des personnes avec un handicap visuel à venir toucher le décor et se familiariser avec les voix des différents personnages avant la levée du rideau. Pendant le spectacle, elles peuvent porter un casque d’écoute dans lequel on décrit la pièce en direct.

« Le milieu de la culture est en train de travailler très fort pour offrir une plus grande accessibilité des productions à notre clientèle. » — Une citation de Jérôme Plante

C’est d’autant plus remarquable, puisque les institutions ne reçoivent pas de subventions pour adapter l’art vivant, en dehors des améliorations physiques de l'espace , souligne Jérôme Plante.

La compagnie de théâtre Joe Jack et John a aussi été récompensée pour l’adaptation de sa pièce Les waitress sont tristes, de même que l’entreprise Danse-Cité, pour son offre de spectacles de danse en audiodescription.

Depuis deux ans, le RAAMM profite de la Semaine de la canne blanche, qui se tient jusqu’au 11 février, pour remettre ses prix coups de gueule et coups de cœur en matière d’accessibilité. L’objectif est de sensibiliser la population et les entreprises à adopter des pratiques plus inclusives.