Un roman d’horreur collaboratif au profit de la santé mentale

Chantal et Pierre-Luc Cool ont mis de l'avant un projet caritatif de roman d'horreur regroupant le travail collectif de 17 autres auteurs.

C'est pour rendre hommage à un forum de discussion Facebook que les auteurs Pierre-Luc et Chantal Cool ont entamé un projet de roman d'horreur il y a deux ans. Ce groupe nommé Lecteurs de romans noir horreur policiers, qui a donné son nom au roman, est grandement responsable du succès que connaît le couple d'auteurs originaire de Petit-Rocher.

Sans trop en dévoiler du livre, les lecteurs du groupe sont directement liés à l'histoire du roman, ils font partie intégrante de l'intrigue.

Ce groupe-là nous a vraiment propulsés dans notre carrière, c'est grâce à eux que l'on s'est fait connaître dans le monde de la littérature d'épouvante , mentionne Chantal Cool.

19 auteurs, une seule histoire

S'en est suivi l'idée de mettre en chantier un roman qui viendrait dans un premier temps rendre hommage aux administrateurs et aux lecteurs du groupe, et dans un deuxième, récolter de l'argent pour la santé mentale.

Au total, 38 mains ont rédigé, ensemble, une œuvre et une histoire commune ayant le but ultime de vous glacer le sang. Les auteurs francophones de plusieurs horizons ont envoyé leurs écrits au couple de Bathurst qui a chapeauté la mise en forme du roman.

Le couple Pierre-Luc et Chantal Cool travaille sur le roman depuis presque deux ans. Un projet d'envergure qui regroupe le travail collaboratif de 19 auteurs. Photo : Gracieuseté Chantal Cool

Le livre compte 19 chapitres, intrinsèquement liés, tous rédigés par un auteur différent.

Chaque écrivain participant avait la tâche de nous fournir un texte de 1000 mots, et moi et Pierre-Luc avons intégré les textes collaboratifs à notre histoire. Les auteurs étaient complètement libres. Je crois qu'avec beaucoup de travail, on a réussi à faire une histoire qui se tient bien. Jusqu'à maintenant nous sommes très heureux des retours que nous avons eus , affirme Chantal Cool.

Il y'a eu beaucoup de défis! Au début c'était censé inclure seulement le travail de quatre ou cinq auteurs, mais c'est devenu vraiment plus gros qu'on pensait. Les gens ont vraiment cru dans la cause et ça l'a explosé , ajoute-t-elle.

Des profits pour la bonne cause

20 % des recettes de vente du livre seront reversés aux administrateurs du groupe Facebook. Les 80 % restants seront donnés au Centre Mieux-Être de Bathurst. La santé mentale est une cause importante pour Pierre-Luc et Chantal Cool.

Le mieux-être des individus c'est quelque chose que l'on a vraiment à cœur et on voulait que l'aide versée reste dans notre région. C'est intéressant de voir que même si la plupart des hauteurs qui ont collaboré au roman viennent d'ailleurs dans la francophonie ils ont embarqué même s’ils savaient que les profits resteraient ici. Pour nous autres c'est tellement une fierté que de pouvoir aider la communauté de Bathurst et des environs, affirme Chantal Cool.

Le livre Lecteurs de romans noir horreur policier n’est pour l'instant disponible que sur la plateforme d'achat en ligne Amazon.