Fillactive réunit plus de 170 jeunes filles à Baie-Comeau

Toutes réunies à la Polyvalente des Baies à Baie-Comeau, les jeunes filles de 1re à 5e secondaire ont participé au rassemblement.

L'une des activités proposées était le vélo d'hiver. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Au cours de cette journée dédiée à la promotion de l’exercice physique, les participantes avaient le choix entre plusieurs activités. Certaines ont choisi le patin, d'autres le dekhockey, le vélo d'hiver, le volley-ball, la glissade ou un rallye.

« On est toutes entre filles, donc on n’est pas full gênées. C’est un peu du girlpower. On ne se connaît pas, mais c’est comme si on se connaissait! » — Une citation de Maude Côté, étudiante de secondaire 3

Fillactive est un programme parascolaire offert dans les écoles secondaires de la province dans l’optique d’encourager les jeunes filles à faire davantage d'exercice physique. Pour être de la partie, les jeunes devaient être inscrites au programme de leur établissement respectif, afin de bouger dans le plaisir, et sans jugement .

Maude Côté, à gauche, et Mia Guillemet, à droite, sont toutes les deux participantes. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Au total, huit écoles secondaires de la Côte-Nord adhèrent à ce programme depuis qu’il a été lancé dans la région en 2019.

« Avec la COVID-19, il y a des sports qui ont été arrêtés. Mais Fillactive était là, on est allées à Port-Cartier, on a fait plein d’activités. » — Une citation de Mia Guillemette, participante

C’est juste le fun de se dire ‘’OK, on va faire ça avec les filles, on va bouger, on va avoir du fun en même temps’’. On a des interactions avec les autres , explique une autre participante.

L’abandon du sport à l’adolescence est un problème plus important chez les filles que chez les garçons. Au Canada, une fille sur quatre, dont la participation a été touchée par la pandémie, ne s’est pas engagée à reprendre son niveau de participation sportive prépandémique , peut-on lire dans un rapport de Femmes et Sport au Canada, paru en 2021.

Selon Fillactive, près de neuf adolescentes sur 10 n'atteignent pas l'objectif de faire un effort vigoureux de 60 minutes par jour.

Une autre initiative a d’ailleurs vu le jour en 2021, La Lancée, grâce à la mobilisation de plusieurs organismes et du gouvernement du Québec afin d’encourager le sport chez les jeunes filles.

