Des notes internes obtenues par CBC News révèlent que plus de 30 systèmes informatiques ont été touchés à l'Hôpital d'Ottawa lors d'une panne de réseau de 12 heures l'automne dernier, qui a interrompu des chirurgies et des rendez-vous médicaux.

Le 2 septembre 2022, le personnel de première ligne a dû faire face à une foule de défis, qu'il s'agisse de difficultés à communiquer les uns avec les autres, à accéder aux dossiers médicaux ou à gérer les diagnostics.

C'était juste une journée de folie , a écrit un responsable de l'hôpital dans une discussion de groupe.

Au plus fort du code gris - qui fait référence à une panne d'infrastructure critique - 31 systèmes sont tombés en panne sur les trois campus de l'Hôpital d'Ottawa, soit beaucoup plus que ce qui avait été initialement révélé.

L’Hôpital d’Ottawa est l'un des plus grands réseaux hospitaliers du Canada, desservant 1,2 million de personnes dans l'est de l'Ontario sur ses différents campus. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

CBC a obtenu des documents, incluant des courriels, des discussions et des avis, par le biais d'une demande d’accès à l'information, mais de nombreux détails ont été noircis.

Les solutions de rechange trouvées par le personnel, comme l'étiquetage manuel des échantillons de laboratoire, ont parfois créé de la confusion, peut-on lire dans les documents.

Le laboratoire reçoit un afflux d'échantillons de routine marqués comme STAT (immédiat) et, étant donné que nous fonctionnons actuellement selon un processus entièrement manuel, nous sommes incapables de traiter les échantillons , a écrit un biochimiste clinique dans un courriel.

C'est inquiétant, car nous devons avoir la capacité de soutenir les zones de soins urgents et nous sommes incapables de le faire en ce moment en raison de l'afflux d'échantillons , a-t-il écrit. Nous avons reçu des échantillons et nous ne savons pas d'où ils proviennent .

CBC ne nomme pas les travailleurs de la santé de première ligne impliqués dans la chaîne de courriels, car ces discussions avaient lieu en interne.

L'Hôpital Queensway Carleton a lui aussi vécu des cas de «code gris». (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Rappelons que des problèmes similaires sont également survenus à plusieurs reprises à l'Hôpital Queensway Carleton (QCH).

L'Hôpital d'Ottawa a attribué son code gris à un type rare de problème matériel .

Le problème matériel a été résolu dans les 12 heures, et un grand nombre de nos systèmes étaient de nouveau opérationnels avant cela , a déclaré un porte-parole de l'hôpital dans un communiqué. L'Hôpital d’Ottawa continue de revoir, d'affiner et de tester les plans d'urgence pour s'assurer que nous serons toujours en mesure de prendre soin de nos patients.

Aucun incident de code gris n'a eu lieu depuis, a aussi assuré l’Hôpital d’Ottawa.

Étendue de la panne

L'Hôpital d'Ottawa a découvert pour la première fois une douzaine de problèmes informatiques peu avant 4 h du matin, le 2 septembre.

Après une série de tests et de courriels, le personnel a réalisé que le problème était beaucoup plus répandu.

Savons-nous quel est le problème? Est-ce le réseau? Nous sommes complètement hors service , a écrit un administrateur du département d'imagerie médicale.

Les équipes de maintenance ont essayé de redémarrer tous les serveurs sur place, mais sans succès.

La directrice Solutions cliniques et commerciales de l'hôpital, Leanne Taylor, a alors approuvé un mémo à l'ensemble du personnel pour annoncer le code gris.

Dans un premier temps, le mémo listait 13 systèmes affectés, dont les dossiers médicaux numériques, le système d'archivage et de communication d'images, le système de laboratoire automatisé, un moteur d'intégration, une application de radiomessagerie pour téléphone intelligent et le Wi-Fi de l'hôpital.

Des mises à jour techniques ultérieures ont informé le personnel qu'il devait s'attendre à ce que les problèmes soient plus difficiles à résoudre et puissent durer plus longtemps qu'une heure environ .

Les techniciens ont exclu la possibilité d'une cyberattaque.

« Je n'ai jamais vu une panne d'ordinateur ou un code gris comme ça dans ma carrière. » — Une citation de Rachel Muir, infirmière de longue date

Au fil de la matinée, Mme Taylor a étendu la liste des systèmes touchés à 31, dont des programmes conçus pour gérer les consultations en radiologie, les échographies, les radiographies, les mammographies, les examens gynécologiques et obstétriques, les électrocardiogrammes, les prescriptions de médicaments, les tests de laboratoire et d'autres tâches.

À un moment donné, les dirigeants ont même envisagé d'utiliser de vieux CD-ROM pour rétablir une certaine capacité informatique, mais les postes de travail en question n'avaient pas de lecteurs de CD.

Aucune annonce ou mise à jour depuis des heures

Le service de communication de l’Hôpital d’Ottawa n'a pas répondu aux demandes d'information de la CBC au moment du code gris, mais de nombreux patients ont signalé l'annulation de rendez-vous, y compris de chirurgies.

Les notes de service internes confirment que certaines opérations ont dû être repoussées.

Une infirmière de longue date de l’établissement de santé se souvient du chaos de cette journée, en entrevue à CBC.

Je n'ai jamais vu une panne d'ordinateur ou un code gris comme celui-ci dans ma carrière , a déclaré Rachel Muir, qui s'exprimait en tant que représentante de l'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario.

Mme Muir a raconté que les médecins et les infirmières ont dû utiliser des dossiers papier pendant la panne.

L'Hôpital n'a fait aucune annonce sur les réseaux sociaux et n'a émis aucun avis aux médias au sujet de cette épreuve pendant près de 12 heures, n'envoyant une mise à jour qu'à 17 h lorsque la crise était terminée, ce qui a suscité des critiques sur son manque de communication.

L'Hôpital d’Ottawa n'a pas non plus répondu à la dernière série de questions de CBC concernant l'impact de la panne sur les soins aux patients ou sur sa stratégie de communication.

Il a plutôt fourni une brève déclaration.

L'Hôpital d'Ottawa a rapidement mis en place des procédures de temps d'arrêt et coordonné les réponses dans tout l'hôpital pour soutenir les patients et le personnel de première ligne , peut-on lire dans le communiqué. Les équipes de soins ont travaillé rapidement pour reprogrammer les rendez-vous concernés, et nous avons fait tout notre possible pour nous assurer que les patients continuaient à recevoir les soins dont ils avaient besoin.

Même défaillance matérielle potentielle que l’Hôpital Queensway Carleton

Dans sa dernière mise à jour technique, Mme Taylor a écrit que son équipe était sûre à 100 % que la cause de la panne se trouvait au niveau de l'infrastructure matérielle, qui est fabriquée par le géant mondial de la technologie Cisco.

Une semaine après le code gris de l'Hôpital d’Ottawa, l’Hôpital Queensway Carleton - le seul hôpital à service complet de l'ouest d'Ottawa et dessert 500 000 patients dans la région - a connu sa propre panne informatique catastrophique . L’Hôpital Queensway Carleton a connu au moins cinq autres codes gris depuis le 9 septembre.

Bien que l’Hôpital Queensway Carleton n'ait pas identifié la cause exacte de son premier code gris, les courriels internes de l'époque montraient également du doigt Cisco et le vieillissement du matériel.

Le matériel nécessaire pour nous permettre de migrer des [anciens] aux nouveaux systèmes a été commandé plus tôt cette année, mais les arriérés de la chaîne d'approvisionnement de Cisco ont une date limite de livraison de décembre 2022 pour les appareils Nexus , a écrit Nathaniel Boisvenue, responsable des services technologiques à l’Hôpital Queensway Carleton, à la mi-septembre. J'ai contacté [...] Cisco pour demander s'ils peuvent accélérer le processus pour nous .

L’Hôpital Queensway Carleton a depuis confirmé qu'elle n'a pas encore reçu le nouveau matériel de Cisco.

Un porte-parole de Cisco a déclaré à la CBC qu'elle connaît actuellement des délais d'approvisionnement prolongés pour plusieurs produits.

Les pénuries de matériaux dans l'industrie des semi-conducteurs continuent d'avoir un impact sur les chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale, ralentissant la production dans de multiples industries , peut-on lire dans un communiqué de la compagnie.

L'Hôpital d'Ottawa n'a pas répondu aux questions de CBC concernant son matériel Cisco, mais certains membres du personnel ont noté des similitudes entre les expériences des deux hôpitaux.

Avec les informations d’Avanthika Anand, de CBC News