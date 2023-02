Sentiers de VTT : le Maine et le N.-B. en route vers un permis commun

Tony Dunphy, résident d’Edmundston qui fait du VTT depuis près de 30 ans, voit d'un bon œil cette entente, mais il s’interroge sur le financement de l'entretien des sentiers.

Si on a plus de VTT dans les sentiers, c'est sûr que ça peut engendrer des coûts d'extra pour nous autres pour damer plus. C'est sûr qu'on a des questions à ce point de vue là, mais on ne le sait pas encore. Ce sont toutes des questions qui sont en attente , explique M. Dunphy.

Les gens aiment en faire l'hiver. C'est propre et c'est le fun l'hiver. C'est juste que ça coûte cher , souligne-t-il.

Un potentiel touristique intéressant

À la Ville d'Edmundston, on estime qu'une telle entente peut attirer un plus grand nombre d'amateurs de VTT .

C'est très intéressant parce qu'on le sait que notre communauté a énormément de sentiers de VTT qui viennent en bordure d'Edmundston et qui passent aussi dans la région d'Edmundston. Donc, très intéressant de voir cette entente-là qui va justement permettre aux Canadiens, mais aussi aux Américains, d'aller d'un bord ou l'autre des frontières , indique le maire d’Edmundston, Éric Marquis.

Le maire d'Edmundston, Éric Marquis, s'attend à recevoir plus de touristes américains si une entente est conclue pour un permis commun afin d'accéder aux sentiers de véhicules tout-terrain au Nouveau-Brunswick et au Maine. Photo : Radio-Canada

Quad NB souhaite supprimer l'obligation de détenir deux permis pour circuler en VTT dans les réseaux de sentiers de l'État du Maine et du Nouveau-Brunswick. Le tourisme et l'économie de la province s'en porteraient mieux, selon Quad NB et le gouvernement.

On parle dans l'État du Maine d’au-dessus de 80 000 amateurs de VTT . Ça fait qu'à ce moment-là, c'est un gros chiffre que les gouvernements aiment voir, ce potentiel-là qui pourrait devenir des touristes au Nouveau-Brunswick , affirme le directeur général de Quad NB, Jacques Poirier.

Ce qui va être encore plus intéressant, c'est quand le pont international va être ouvert. Avec le fait qu'ils vont pouvoir traverser directement sur le pont avec une voie qui va être dédiée à ce transport-là , ajoute Éric Marquis.

Selon un communiqué de Quad NB, deux études d’impact économique concluent que cette activité extérieure contribue actuellement à l'économie régionale à hauteur de 1,3 milliard de dollars. L'organisme précise que l'entente touche les propriétaires de 83 000 VTT aux États-Unis et 61 000 VTT au Nouveau-Brunswick.

Quad NB estime qu'il sera relativement facile de finaliser les démarches avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Aucune date n'est encore fixée, mais l'organisme est convaincu que les choses avanceront rapidement.

D’après un reportage de Mathilde Pineault