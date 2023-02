Absent pour le discours du Trône, David Eby crée des attentes élevées à Victoria

Le discours du Trône se concentrera sur les priorités des Britanno-Colombiens , a expliqué David Eby, en marge d’une conférence de presse, dimanche, à Vancouver. Le logement, la sécurité publique, une économie forte, et s’assurer que nous les appuyons avec le coût de la vie au quotidien.

David Eby a aussi confirmé son absence, cette semaine à Victoria, en raison des négociations des provinces avec Ottawa concernant les transferts en santé. Je vais me rendre à Ottawa pour m’assurer que nous avons un partenaire fédéral solide qui travaille avec nous pour livrer des soins aux Britanno-Colombiens , a confirmé le premier ministre.

Selon le leader du gouvernement en chambre, Ravi Kahlon, le gouvernement Eby présentera entre 25 et 30 projets de loi au cours de la session printanière, qui doit durer jusqu’en mai.

Il y aura, je crois, un accent clair et important mis sur le coût de la vie et l’environnement, et l’équilibre entre l’environnement et l’économie , a confirmé Ravi Kahlon à la Presse canadienne.

Des attentes élevées

Il y a une limite au nombre d’enjeux auxquels peut se consacrer un gouvernement , analyse le politologue Stewart Prest, de l’Université Quest, à Squamish. Tenter de s’attaquer simultanément au logement, à la santé mentale et aux dépendances et répondre à une économie en ralentissement avec des pressions inflationnistes, ça crée des attentes élevées pour le gouvernement.

Les observateurs espèrent en apprendre plus, à travers le discours du Trône, sur la façon dont le gouvernement compte respecter ses promesses. On s’attend à un peu plus de détails sur la façon dont, à court terme au moins, il compte s’attaquer à la crise du logement , ajoute le politologue Hamish Telford, de l’Université de la Vallée du Fraser.

Entente imminente en santé

David Eby passera la majorité de la semaine à Ottawa, où une rencontre entre le premier ministre et les représentants des provinces doit avoir lieu mardi. Justin Trudeau doit présenter une offre en matière de financement en santé pour les 10 prochaines années. Aucune signature d'entente n’est encore prévue.

Le politologue Stewart Prest ne serait toutefois pas surpris d’entendre, lors du discours du Trône, des engagements financiers en matière de santé. On a entendu de la bouche de M. Eby, cette semaine, que quelque chose de positif était en cours. Vous ne faites pas ce type de déclarations publiques sans avoir quelque chose de concret déjà.

L’environnement : pas une priorité?

Les attentes demeurent toutefois peu élevées en matière d’environnement, estiment les observateurs. Le NPD semble continuer cette approche sur le plan environnemental où ils ne font pas grand-chose pour ne pas menacer l’économie, mais en font assez pour ne pas se faire accuser de ne rien faire , juge Stewart Prest.

L’environnement et les changements climatiques ne sont pas en haut de sa liste de priorités , croit aussi Hamish Telford. Ça laisse une porte ouverte aux verts, particulièrement auprès des jeunes électeurs, sur l’île de Vancouver et dans le Grand Vancouver, où est située la base du NPD .

L’opposition sur la touche

Les verts, qui ont nommé deux chefs adjoints au cours des dernières semaines, disent se préparer à une élection anticipée. La cheffe Sonia Furstenau dit vouloir profiter de la session législative qui commence pour mettre de l’avant des idées et des plans d'action pour améliorer le bien-être des Britanno-Colombiens.

Les libéraux, de leur côté, ont présenté, la semaine dernière, un plan d’action d’un milliard de dollars pour lutter contre le problème des dépendances. Le chef du Parti libéral, Kevin Falcon, accuse le gouvernement de faire des annonces, mais sans réellement agir.

La lieutenante-gouverneure Janet Austin présentera le discours du Trône devant l’Assemblée législative, à Victoria lundi après-midi. Le budget provincial suivra le 28 février.