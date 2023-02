Vancouver envisage d’investir 2,8 M$ pour l’embauche d’infirmières en santé mentale

Cette proposition de financement sera présentée au conseil municipal le 14 février.

Ken Sim a fait l’annonce dimanche aux côtés du premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, et du ministre de la Santé, Adrian Dix. S'il est approuvé, la majeure partie de l’investissement, soit 2,5 millions de dollars, ira à l’embauche de 58 infirmières.

Accompagnées d’un policier, ces infirmières répondent à des appels en santé mentale et font le pont entre la personne en crise et les soins dont elle a besoin.

« Nous avons l'occasion de développer une approche moderne et empathique pour répondre aux défis complexes de sécurité publique et de santé mentale. Nous pouvons développer un nouveau standard en Amérique du Nord. »

Cela fait plusieurs années que l’organisme Pivot Legal Society réclame l’expansion de l’un de ces programmes de jumelage, le Car 87. Le service peine à répondre à la demande, faute de ressources, dit-il. La Ville affirme que le besoin est tellement urgent qu'elle doit financer elle-même cette extension qui est, selon elle, pourtant, de compétence provinciale.

« Il faut [agir]. C’est pourquoi on est allé chercher des fonds municipaux. [...] Je crois qu’on pourra avoir d’autres conversations avec la province et aussi avec le fédéral, à savoir comment on peut soutenir les municipalités. »