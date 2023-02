Chelsea aux prises avec un important problème de congestion routière

Lorsqu’il y a un beau week-end hivernal, les gens viennent vraiment skier à Chelsea, autant pour le ski alpin que pour le ski de fond , remarque le maire Pierre Guérard.

Les grandes affluences coïncident avec les cours de ski alpin pour les familles. Lorsque ça débute et lorsque ça termine, c’est là qu’il y a de gros bouchons de circulation.

« Les grandes affluences coïncident avec les cours de ski alpin pour les familles », notamment à Camp Fortune, soutient le maire Pierre Guérard. Photo : Radio-Canada

Même si la municipalité a entrepris des travaux de mise à niveau au cours des dernières années, la capacité routière demeure limitée, rappelle le maire.

« Nous, quand on a refait le chemin, on est allé au maximum. Les gens nous disent qu’on devrait faire plus de voies, mais on ne peut pas. » — Une citation de Pierre Guérard, maire de Chelsea

Les impacts de toute cette affluence se font sentir.

Sur les médias sociaux, j'ai lu que des gens pouvaient attendre 30 minutes entre le Camp Fortune et la bretelle d'autoroute, alors qu’habituellement ça prend cinq minutes en voiture , explique-t-il.

Quand les gens viennent à Camp Fortune, il y a déjà eu des bouchons de circulation sur l’Autoroute 5 jusqu’à un kilomètre de la sortie 12.

Des résidents et des commerçants excédés

Les premières victimes de ces bouchons de circulation sont les résidents locaux et les commerçants.

Les premiers se sentent prisonniers dans leur propre municipalité, car ils ont de la difficulté à se déplacer et les deuxièmes observent une baisse dans l'achalandage.

« C’est intense! Je ne sais pas quelle devrait être la solution, mais c'est un problème. » — Une citation de Roberto Catervi, propriétaire Roberto Pizza Romana

Le propriétaire Roberto Pizza Romana remarque que les problèmes de congestion ont surtout lieu les soirs de fin de semaine.

Beaucoup de monde sont avec des enfants et se disent qu’ils vont peut-être arrêter dans un restaurant ou dans un commerce [après avoir fait du ski], mais si ça prend une heure et demie pour sortir de Camp Fortune pour aller à l’autoroute ou au village, ça affecte leur choix de rester ou pas , avance-t-il.

Même son de cloche du côté de la pâtisserie Une Boulangerie dans un village . La propriétaire Angelique Strauss dit que la congestion routière de Chelsea, ce n'est pas bon pour son commerce.

La congestion est présente depuis plusieurs années et c’est pire maintenant , dit-elle, résignée. On devra toutefois trouver une solution à ce problème éventuellement, car sinon les gens ne viendront plus.

La solution serait-elle un système de navette?

Des évaluations ont été entreprises en concertation avec la municipalité, la commission de la capitale nationale, le ministère des Transports et le Camp Fortune pour trouver des solutions.

Le maire de Chelsea suggère le réaménagement des voies de manière à y incorporer un ou deux carrefours giratoires ou l'implantation d'un service de navettes.

Il y a beaucoup trop de gens qui viennent en auto, sans compter les skieurs qui viennent en autosolo , observe-t-il. Il faudrait revoir les bonnes pratiques. Le propriétaire de Camp Fortune est aussi ouvert à cette idée. Ce sont des discussions qu’on a [en ce moment même].

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet