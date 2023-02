Entre délestage et pannes à Bolton-Ouest

Selon la société d’État, le réseau électrique a été particulièrement sollicité dans cette municipalité par rapport au reste du Québec. Une pointe hivernale a même été atteinte. La municipalité avait alors prévenu ses citoyens que du délestage pouvait avoir lieu.

Des employés qui suivaient de près la situation ont finalement conclu que la solution restante était d'interrompre volontairement le courant dans différents secteurs de la municipalité. C'est ce qui est donc survenu vers 6 h pour quelques minutes.

S'il n'y avait plus d'alimentation à ce poste-là, ce sont 6000 clients qui se seraient retrouvés sans électricité pour une période d'au moins 24 h, explique la conseillère aux relations avec le milieu pour Hydro-Québec, Julie Daigneault. Alors tout le travail a été fait pour que ça n'arrive pas. La solution qui a été choisie, c'est le délestage.

« En alternance, sur deux lignes, à chaque 10 minutes on coupait l'électricité sur une ligne, donc les autres clients avaient de l'électricité, et après ça, on coupait sur une autre ligne l'électricité, en alternance sur des périodes de 10 minutes. »