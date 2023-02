Jean Anderson défait par l’équipe Volvo à la course de canot à glace du Carnaval

Pendant les deux premiers allers-retours entre le bassin Louise et le quai Paquet à Lévis, les deux équipes sont restées côte à côte. À la troisième et dernière traversée, le canot de l’équipe du Château Frontenac /Le Soleil s’est rempli d’eau.

« On n’a pas pris un bon chemin pour terminer. Tu essaies des choses quand tu es en retard, mais on a pris l’eau. Il a fallu arrêter pour vider le canot et ils ont pris de l’avance » — Une citation de Jean Anderson, canoéiste

Celui qui compte 27 victoires dans la course de canot à glace du Carnaval de Québec souligne tout de même le travail de ses adversaires.

Nous, ça fait quand même 27 fois qu’on la gagne. Pour eux, pour le plaisir de gagner, il fallait au moins qu’on ne leur donne pas tout cuit dans le bec. On a tenu ça difficile. Ils ont gagné et c’est tout à leur honneur , admet celui qui mène l’embarcation du Château Frontenac depuis 1984.

Le canotier Jean Anderson. Photo : Radio-Canada / Alexandre Vallée-Roy

Malgré la compétition, les deux équipes se sont félicitées à leur arrivée au bassin Louise.

Ça faisait longtemps qu’on attendait cette victoire-là. On est très très content. Il n’y a personne de professionnel dans notre sport, on le fait pour le plaisir avant tout et ça fait tellement longtemps qu’on court l’un contre l’autre. On se respecte vraiment les uns les autres , a expliqué le capitaine de l’équipe Volvo, Benoît Gilbert.

Le capitaine de l'équipe Volvo, Benoît Gilbert. Photo : Radio-Canada / Alexandre Vallée-Roy

Une année particulière

Il s’agissait de la première course de canot à glace du Carnaval de Québec depuis 2020.

Même si les participants se sont sauvés de la vague de froid extrême, ils ont tout de même dû rivaliser dans des conditions difficiles.

Le froid des derniers jours a fait monter les glaces et créé du relief sur le fleuve Saint-Laurent. La neige a aussi limité la visibilité. Par chance, le courant n’était pas trop fort dimanche après-midi.

L'équipe du Château Frontenac / Le Soleil, à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Photo : Radio-Canada / Alexandre Vallée-Roy

Pour moi c’était un retour. Comme d’autres, ça faisait plusieurs années que j'en n’avais pas fait. C’était des belles conditions de gadoue ! Mais c’était super le fun , avoue l’une des canoéistes dans la catégorie élite mixte, Élisabeth Maurais.

La formation tardive des glaces sur le fleuve cette année et les deux années de pandémie ont aussi pu avoir des impacts sur le nombre de pratiques des participants.