Avec ses nouveaux commerces, le centre-ville de Sudbury connaît-il « une renaissance »?

Voilà un mois que Liana Bacon a relancé, au centre-ville, le café Books and Beans qu’elle avait fermé en 2010 à une adresse différente.

Liana Bacon est propriétaire du café Books and Beans du centre-ville de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Mais cette fois-ci, elle met les bouchées doubles. Avec son conjoint, elle ouvre également un «speakeasy» dans le sous-sol.

On voulait créer un endroit à notre image, une sorte d’espace social pour les introvertis , décrit-elle.

Le même bâtiment a aussi récemment accueilli un salon de coiffure et un studio de tatouage.

J’en suis ravi , remarque le directeur général de l’Association des commerçants du centre-ville, Kyle Marcus.

Kyle Marcus est le directeur de la Zone d'amélioration commerciale du centre-ville de Sudbury. (Archives) Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

« Je crois que l’arrivée de nouveaux commerces démontre un regain de vitalité dans le centre-ville. » — Une citation de Kyle Marcus, directeur général de l’Association des commerçants du centre-ville de Sudbury

Depuis le début de la pandémie, des bureaux se sont vidés en raison du télétravail et des entreprises qui n’ont pas tenu le coup ont plié bagage, laissant de nombreux espaces vacants.

L’Association des commerçants a tenté de les remplir en proposant des incitatifs, comme des loyers temporaires à bas prix, visant à attirer des entrepreneurs au centre-ville.

Ça a été un franc succès , note M. Marcus, qui souligne que la dizaine d’espaces qui avaient été proposés au départ ont trouvé des locataires permanents.

n OntarioPlusieurs de ces derniers sont les mêmes entreprises qui avaient pris part au projet pilote.

L’année dernière, l’Association des commerçants du centre-ville de Sudbury s’est d’ailleurs mérité un prix de reconnaissance de l’Association ontarienne des Zones d'amélioration commerciale en raison de cette initiative.

Changer les perceptions

Mais il reste beaucoup à faire, constate M. Marcus.

« Ce que nous voulons, c’est changer la trame narrative qui s’est amplifiée pendant la pandémie et selon laquelle le centre-ville est un endroit dangereux, ce qui est faux. On travaille fort pour cela. » — Une citation de Kyle Marcus, directeur général de l’Association des commerçants du centre-ville de Sudbury

La perception d’insécurité, observe-t-il, est alimentée par le fait que des enjeux sociaux, comme le sans-abrisme et les problèmes de dépendances, sont bien en vue au centre-ville.

Oui, on a des problèmes, mais on les voit au centre-ville parce que c’est là qu’on a des services [d’appui] comme la soupe communautaire et les refuges. J’aimerais voir davantage d’appui pour les personnes vulnérables , note M. Marcus.

Toujours pour redorer l’image du centre-ville, l’Association des commerçants tient désormais des assemblées citoyennes où elle convie le public à discuter de ses préoccupations avec des représentants du Service de police du Grand Sudbury.

Ça aide beaucoup, mais c’est dommage parce qu’à ces rencontres, il y a juste une dizaine de personnes , déplore Geoff McCausland, membre du conseil d’administration de l’Association des commerçants du centre-ville.

L'ancien conseiller municipal du Grand Sudbury, Geoff McCausland, est désormais membre du conseil d'administration de l'Association des commerçants du centre-ville. Photo : Bennett Malcolmson

« On a besoin que plus de personnes voient vraiment ce qui se passe. C’est pour cela qu’on travaille avec les festivals, qu’on soutient l’aménagement des terrasses. C’est pour créer des espaces sécuritaires, amusants pour toute la famille afin de refaire cette histoire avec la réalité qui est là aujourd’hui. » — Une citation de Geoff McCausland, membre du conseil d’administration de l’Association des commerçants du centre-ville de Sudbury

Appuyer les commerçants

Les commerces comme ceux établis dans l’édifice du café Books and Beans ont bénéficié d’un appui financier de la Ville par l’entremise de son plan d’améliorations communautaires. Ce dernier comprend entre autres des subventions pour des projets de rénovations de façades.

Conseiller municipal de 2018 à 2022, M. McCausland a d’ailleurs participé à la révision de certains paramètres du programme.

Il aimerait que la Ville le maintienne et envisage même de le bonifier.

« Aujourd’hui, c’est difficile, les coûts [des rénovations] sont beaucoup plus hauts qu’il y a quelques années. Ce programme peut aider ces commerces. Après quelques années, c’est juste un bénéfice pour la Ville et pour tous les gens du Grand Sudbury. » — Une citation de Geoff McCausland, ancien conseiller municipal du Grand Sudbury

Au total, une vingtaine de commerces se sont établis au centre-ville de Sudbury dans la dernière année, selon l’association des commerçants du secteur.