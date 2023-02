Double défi des deux Mario : une traversée marquée par le froid et l’émotion

C’est sous des applaudissements bien sentis que les 45 participants ont été accueillis après deux jours et demi d’expédition sur le lac Saint-Jean.

Les participants faisaient partie de la première de trois traversées pour cet événement cette année qui a été marquée par des températures glaciales inférieures à -30 degrés Celsius.

Vendredi, les températures glaciales ont forcé l’évacuation préventive de deux participants. La Fondation sur la pointe des pieds, qui organise l’événement, a ensuite défendu sa décision de tenir l’activité malgré le froid extrême.

Pour ceux et celles qui vivaient l'aventure pour la première fois, il s’agissait d’une expérience qu’ils ne sont pas près d’oublier.

C'était tellement intense et c'était fou quand même. Vendredi, de partir; ma famille ne voulait pas que je parte, mon chum était inquiet et finalement on l'a fait. Tellement fière de moi. On a comme le goût d'amener ça plus loin , a partagé avec émotion Janie Tremblay, lors de son arrivée.

Gabriel Fortin a trouvé l’expérience satisfaisante. À -30, on ne pense plus et on fait juste ressentir, essayer de réchauffer le bout qui est gelé et planifier la prochaine étape , a-t-il mentionné.

Les 45 participants étaient heureux d'arriver à destination. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Persévérer malgré les conditions

Après avoir abandonné vendredi parce qu’elle était trop affectée par le froid, Maude Trottier, qui est atteinte d’un cancer, a finalement terminé le parcours. Il s’agit pour elle d’un exploit dont elle se souviendra longtemps.

« Durant la soirée, on a eu un moment de partage dans une des tentes et après je suis revenue dormir à l'accueil [...]. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu les rejoindre ce matin, puis de faire toute la traversée qui restait avec eux pour arriver en même temps que tout le monde. » — Une citation de Maude Trottier, participante au Double défi des deux Mario

Un retour avec les participants

Le Double défi des deux Mario voulait revenir en force cette année. L’événement avait été annulé lors des deux dernières années en raison de la pandémie.

En ski ou en raquettes, le défi sert à amasser des fonds au profit de la Fondation sur la pointe des pieds, qui organise des aventures thérapeutiques pour les jeunes atteints du cancer.

Ça fait 15 ans cette année, 1000 participants qu'on amène sur le lac et 24 traversées [...]. La première journée, c'était une journée froide, mais on a eu des journées froides il y a quelques années. Mais fondamentalement, on a géré ça avec intelligence évidemment pour ne pas traverser le lac , a expliqué Mario Bilodeau, le fondateur du Double défi des deux Mario.

Les cofondateurs du Double défi des deux Mario, Mario Bilodeau et Mario Cantin Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Si le froid a forcé les organisateurs à modifier le parcours initial en demeurant sur les berges pour la première journée, ils étaient soulagés de rallier l'arrivée dimanche.

Les jeunes qui ont la maladie, peu importe les obstacles dans la vie, sur le coup ça paraît vraiment énorme, évidemment [...]. Par la suite, il arrive des événements et il arrive au final qu’on passe au travers des épreuves et les gens en ressortent grandis.

L’édition 2023 du Double défi des deux Mario n’est pas terminée puisque deux autres traversées auront lieu d’ici le 12 février.

D’après un reportage de Roby St-Gelais