Le quartier Old Strathcona d’Edmonton surfe sur un renouveau commercial post-pandémique

Dans la dernière année, plus d’une cinquantaine de commerces ont vu le jour dans le quartier Old Strathcona d’Edmonton, qui s’articule autour de l’artère de l’avenue Whyte (82e Avenue). Ce véritable boom réjouit l’association des commerçants.

Cette année, on est à peine en février et nous avons déjà vu huit nouvelles entreprises ouvrir, dont trois au cours de la dernière semaine , s’exclame Cherie Klassen, directrice de l’association des commerçants du quartier Old Strathcona.

Elle explique qu’en temps normal, le taux d’inoccupation des locaux commerciaux du quartier peut descendre à 5 %, ce qui rend plus difficile l’ouverture de nouvelles entreprises. La pandémie a cependant changé la donne. C’est en quelque sorte une bénédiction déguisée , affirme-t-elle. Certains espaces se sont libérés pour permettre à de nouvelles entreprises qui auparavant n’auraient pas pu s'installer sur l’avenue Whyte.

Un de ces nouveaux commerces est le café Sorellina, qui a ouvert ses portes en août 2022. L’entreprise de torréfaction vendait son café en ligne et à des restaurateurs depuis quelques années, mais sa propriétaire, Lynsey Hayes, a décidé d’avoir pignon sur rue.

C'est un quartier dans lequel j'ai grandi et j’en garde de bons souvenirs , se rappelle-t-elle. Elle espère que le dynamisme post-pandémique du quartier attirera de nouveaux clients qui n’étaient jamais venus dans le coin.

Un autre commerçant, Matthew Garrett, a choisi l’avenue Whyte pour ouvrir la troisième succursale de sa pâtisserie Doughnut Party. Il souligne que le quartier est bien connu des Edmontoniens, mais qu’il est aussi fréquenté par de nombreux touristes.

« Nous avons choisi le quartier Old Strathcona parce que nous pensons que c'est un quartier assez vivant. Il est accessible à pied. Il y a beaucoup d'autres entreprises alimentaires locales similaires, et nous pensons qu'il y a une sorte de reconnaissance du nom, quand on parle de l’avenue Whyte et du quartier Old Strathcona. » — Une citation de Matthew Garrett, propriétaire de Doughnut Party

Pour l’association des commerçants du quartier, la diversité et l’originalité des commerces sont au cœur de l’identité des lieux. Lorsqu’on demande aux gens ce qui rend l’avenue Whyte et Old Strathcona si spéciaux, beaucoup de gens n'arrivent pas à mettre le doigt dessus. Il y a quelque chose d'unique, d'excentrique et d'inhabituel ici , explique Cherie Klassen.

Chose certaine, Old Strathcona, l’un des quartiers les plus vieux de la capitale albertaine, souhaite rester une destination commerciale pour des années encore.