Représenter le Canada dans un tournoi international de baseball à Puerto Rico

De jeunes joueurs de baseball de Gatineau et Ottawa vont tenter de se faire valoir dans un grand événement à Puerto Rico au cours des prochains jours. Les membres de l’Académie Canada Reds vont représenter le pays au tournoi DRD qui rassemble huit nations dont la République dominicaine, les États-Unis et le Mexique.

C’est une occasion en or pour le programme créé en août dernier.

Les meilleurs espoirs de la République dominicaine et du Mexique y seront. On sait que ça va être très difficile, mais c’est un défi. On s’est retroussé les manches dans les derniers mois pour être prêts , affirme l’entraîneur et propriétaire de l’Académie, Robert Fatal.

L'entraîneur et responsable du programme de l'Académie Reds d'Ottawa, Robert Fatal. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Les jeunes joueurs de moins de 18 ans ont passé la dernière semaine en Floride pour s’entraîner à l’Académie IMG avant de se rendre à San Juan. Les espoirs les plus prometteurs de 15 à 17 ans du programme seront du tournoi.

Je m'attends au niveau le plus élevé qu'on a jamais vu, mais je pense qu'on a de bonnes chances de compétitionner. On arrive un peu là comme des outsiders. Il faudra prouver qu'on a notre place dans le tournoi , mentionne le lanceur Samuel Lauzon.

Samuel Lauzon est lanceur au sein de l'Académie Reds. Photo : Jonathan Jobin

On a travaillé très fort pour le faire. On sait que ce sera un challenge , renchérit son coéquipier Jason Doyat.

« Est-ce qu'on est rendu là? En toute honnêteté, la réponse est non. Mais dans la vie, il faut que tu saches saisir tes chances. Si on laisse l'opportunité passer, ça se peut qu'elle ne revienne pas. » — Une citation de Robert Fatal, entraîneur et propriétaire de l'Académie Canada Reds

Se faire valoir devant les recruteurs

Des personnages influents du monde du baseball devraient être dans les gradins pour observer les adolescents.

Ils nous ont expliqué qu' il y a des recruteurs du Japon, du baseball professionnel et des universités américaines , énumère Fatal.

C’est une pression supplémentaire à laquelle les jeunes joueurs ont été préparés dans les dernières semaines. Ils n’ont, pour la plupart, jamais joué devant une foule si imposante de décideurs des milieux du baseball.

Les joueurs des Reds lors d'un entraînement en Floride Photo : Gracieuseté de Melissa Smith

Il faut gérer notre stress et apprendre à dealer avec ça. Le truc c’est de ne pas y penser. Il faut faire comme s’ils n’étaient pas là , dit Lauzon.

L’accent sera mis sur le concept d’équipe au cours des prochains jours, même si chaque joueur espère se faire remarquer. C’est en jouant ensemble que les Reds ont le plus de chances de se faire valoir. C’est gros! Ça ouvre tellement de portes, même pour les plus jeunes du club. C’est une chance unique de participer à ce tournoi et de représenter le Canada. Ça montre où l’Académie peut nous amener , soutient Doyat.

Le lanceur Jordan Doyat espère se faire remarquer par des recruteurs universitaires lors d'un tournoi à Puerto Rico. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Les membres de l'Académie de baseball Canada Reds ne se font pas d'illusions : ils ne remporteront probablement pas le tournoi. Mais, ils obtiendront leur propre coup de circuit, s’ils arrivent à faire remarquer quelques-uns de leurs membres pour l’obtention d’une bourse d’études aux États-Unis.