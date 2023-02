Le forum sur les femmes dans la vie spirituelle et religieuse, organisé par la Société multiconfessionnelle de la province, a eu lieu dans le cadre de la Semaine mondiale de l’harmonie interconfessionnelle.

Parfois, les gens vont dire, "est-ce que je peux parler au pasteur?" [et] quand on leur dit que je suis la pasteure, leur regard dit, “non, vous ne l’êtes pas". Cela peut être décourageant, mais en même temps, ça fait partie de ce que j’ai accepté au service de Dieu , dit la ministre du culte de l’Église évangélique luthérienne Spirit of Life, Aneeta Devi Saroop.

Cette dernière précise que si les gens sont souvent surpris de la rencontrer, les réactions sont généralement positives, et qu’elle adore briser les idées préconçues.

« Je choisis de porter le col en tout temps. Dans la vie de tous les jours, j’ai beaucoup de rencontres intéressantes, merveilleuses avec les gens. Ils me voient, une femme trinidadienne canadienne. Cela est confondant pour eux. » — Une citation de Aneeta Devi Saroop

Ce n’est que dans les années 1970 que les femmes ont gagné le droit d’être ordonnées dans l’Église évangélique luthérienne. En Colombie-Britannique, parmi la quarantaine de paroisses, une quinzaine d’entre elles sont dirigées par des femmes. Cela fut un long parcours , dit Aneeta Devi Saroop.

Chrétiennes, juives, sikhes ou bouddhistes : toutes confrontées au sexisme

La rabbine Laura Duhan-Kaplan, pour sa part, a remarqué que les femmes ont des droits différents selon la communauté juive.

« Quand je suis dans des contextes juifs libéraux ou interconfessionnels, je peux assurer toutes les responsabilités d’un rabbin. Dans des contextes orthodoxes, je respecte les lignes directrices traditionnelles poliment. Heureusement, au moins, j’ai beaucoup de travail. » — Une citation de Laura Duhan-Kaplan

Ce commentaire a fait rire le public vancouvérois. Une autre histoire, concernant sa jeunesse, a suscité les rires de l'audience.

Mon père et moi avions commencé un projet de fréquenter différentes synagogues. Dans l’une d’entre elles, le rabbin a râlé que l'ordination des femmes entraînerait l’effondrement de la tradition. À ce moment-là, mon père a chuchoté dans mon oreille "je crois que tu devrais aller au séminaire".

Une image de l'affiche du forum, « Les femmes dans la vie spirituelle et religieuse », organisé par la Société multiconfessionnelle de la Colombie-Britannique et la Global Clergy Association. Photo : Multifaith Action Society BC/Global Clergy Association

La rabbine déplore que la première femme juive ait été ordonnée seulement en 1935. L’Allemande Regina Jonas est morte dans le camp d’extermination d'Auschwitz, et cela a pris encore 37 ans avant l'ordination d’une autre femme. Pourquoi avons-nous avancé si lentement? , s’est-elle interrogée.

La ministre du culte interconfessionnel Cathy Merchant, qui est pratiquante bouddhiste, a quant à elle parlé des nombreuses femmes mentores qu’elle a connues dans sa tradition, et a aussi mentionné que le Dalaï-lama pense que la prochaine incarnation du leader bouddhiste tibétain sera probablement une femme.

« Malheureusement, il a dit qu’elle devrait être très belle, ce que je trouve assez irritant. » — Une citation de Cathy Merchant

Lali Pawa, l’ancienne coordinatrice pour l’institut de recherche sikh du Canada, a raconté qu’historiquement, le sikhisme prône l’égalité de genre, mais qu’avec le temps, des influences culturelles et sociétales ont nui à ce principe. J’espère qu’on pourra retourner au cœur de nos principes, de nos philosophies, et que nous pourrons nous en sortir.