Yannick Nézet-Séguin remporte deux prix Grammy

L'artiste a mis la main sur les prix du meilleur enregistrement d’opéra avec Fire Shut Up in My Bones (direction) de Terence Blanchard, et du meilleur album solo vocal pour Voice of Nature: The Anthropocene (pianiste) avec avec la chanteuse Renée Fleming.

Yannick Nézet-Séguin était aussi nommé dans les catégories de la meilleure prestation par une chorale et du meilleur recueil classique, deux distinctions qui lui ont échappé.

Après une première victoire en 2022, celui qui dirige non seulement l’Orchestre métropolitain de Montréal, mais aussi le Metropolitain Opera de New York et l’Orchestre de Philadelphie peut maintenant se targuer d'avoir trois prix Grammy en carrière.

La grande majorité des 91 prix Grammy ont été remis dimanche en début de soirée, à l’occasion de la première cérémonie des prix Grammy, qui n’est pas télévisée. Les trophées les plus en vue, comme ceux de la meilleure chanson et du meilleur album, seront remis lors du gala principal, qui débute à 20 h.

Le chef d'orchestre québécois Yannick Nézet-Séguin peut maintenant se targuer d'avoir reçu trois prix Grammy en carrière. Photo : Facebook/Yannick Nézet-Séguin

Des trophées pour Michael Bublé et Drake

La première victoire canadienne des 65e prix Grammy appartient à Michael Bublé, qui a mis la main sur le trophée du meilleur album pop vocal traditionnel avec Higher. Il s’agit de son cinquième prix Grammy en carrière, toujours dans cette catégorie.

Je pense honnêtement que c'est le meilleur album que j'ai jamais fait, ce qui rend la reconnaissance des membres de l'Académie d'autant plus significative , a écrit le chanteur sur Twitter peu après sa victoire.

Drake a lui aussi remporté un cinquième prix Grammy dimanche, pour son apport à la chanson Wait for u de Future. Il s’est illustré dans la catégorie de la meilleure performance de rap mélodique, et pourrait monter sur scène une deuxième fois ce soir pour sa contribution à l’album Renaissance de Beyoncé.

Le rappeur a toutefois été battu par Kendrick Lamar et sa chanson The Heart Part 5 dans la catégorie du meilleur titre rap, dans laquelle il était cité deux fois (Churchill Downs de Jack Harlow et Wait for U de Future).

Drake a remporté un prix Grammy dimanche. Photo : (Paul R. Giunta/Invision/The Associated Press)

Kaytranada, Xavier Dolan Arcade Fire repartent bredouilles

Déception pour le Montréalais Kaytranada : celui qui était nommé dans la catégorie du meilleur enregistrement danse/électronique pour Intimidated avec la chanteuse H.E.R., a été battu au fil d’arrivée par Beyoncé et son titre Break my soul, échouant ainsi à ajouter un troisième trophée à sa collection.

Le réalisateur Xavier Dolan, qui était à la recherche d'un premier prix Grammy en carrière, devra s'armer de patience. Le trophée du meilleur vidéoclip, qu'il espérait obtenir pour Easy On Me d'Adele, a finalement été remporté par Taylor Swift son All Too Well: The Short Film.

Arcade Fire s’est pour sa part incliné face au jeune groupe Wet Leg dans la catégorie du meilleur album de musique alternatif (WE). La formation britannique a déjà deux prix Grammy en poche pour ses sept nominations, dont une dans la prestigieuse catégorie de la découverte de l’année.

Le producteur Kaytranada a été battu par Beyoncé dans la catégorie du meilleur enregistrement danse/électronique. Photo : Vanessa Heins

Le prix de la meilleure performance rock a échappé à Bryan Adams. C’est plutôt la chanteuse folk rock Brandi Carlile, l’une des favorites de la compétition avec sept nominations, qui a raflé la mise.

Au terme de la première cérémonie des prix Grammy, Beyoncé, qui domine les nominations cette année avec neuf mentions, avait remporté deux trophées : celui du meilleur enregistrement danse/électronique (Break my soul) et celui de la meilleure performance de R’n’B traditionnel (Plastic off the sofa).